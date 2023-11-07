Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Kombi, petek bakımı, çatı tadilatı gibi giderler kime ait? Kış yaklaştı herkes merak ediyor
Kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte kombi, petek bakımı, çatı tadilatı gibi giderler, kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Temizlik ve bakım kiracıya ait iken parça değişikliği ve tamir ev sahibinin sorumluluğunda. Yasal hakların ayrıntıları haberin detayında.
Giriş Tarihi: 07.11.2023
06:45
Kışın yaklaşmasıyla birlikte kombi, petek bakımı, çatı tadilatı, mantolama gibi konut giderleri ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Anlaşmazlıklar arabulucuya taşınırken, kiracı ev sahiplerinin inatlaşmak yerine Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında tadilat ve bakım işlerinde yasal haklarını bilmelerinde fayda bulunuyor.
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Borçlar Kanunu'nun 317. Maddesine göre kiralanan yerin temizlik, bakım giderleri, demirbaşların iyi tutma halindeki masraflar kiracıya ait bulunuyor. Kombi, petek temizliği kiracıya ait olmakla birlikte parça değişikliği, tamir ya da yenileme gibi durumlarda oluşan masraflar ev sahibine ait bulunuyor.
Ancak, kiracı kombiye zarar verdiyse fatura ev sahibine yansıtılamıyor. Teknik servis kontrolü ile belirlenen arızaya göre faturayı kiracı ya da ev sahibi ödüyor. Bakım, tadilat konularında sorun yaşanmaması için kira kontratı hazırlarken ıslak imza ile yazılı maddeler eklemekte fayda bulunuyor. Tadilat, bakım konusunda da arabulucuya gidilebiliyor.
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren bakım, tadilat uyuşmazlıkları ve yasal haklara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
BİNANIN DIŞ YALITIM, MANTOLANMASINA İLİŞKİN GİDERLERDE KAT MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MI? Acil olmayıp lüks sayılan tamir, tadilat giderlerini kat malikleri ödemekle yükümlü bulunmuyor. Çatı bakımında kiracı ödediği bedeli site yönetimine, bankaya yatırdıktan sonra dekonta işleterek ev sahibine ödediği kiradan düşebilir.
ÇATI, BACA GİBİ ORTAK KULLANIM ALANLARININ ONARIM MASRAFLARINI KİRACI MI EV SAHİBİ ÖDER? Çatı, baca, genel dam teras, yağmur olukları, emniyet merdivenleri kat maliklerinin ortak kullanım alanı olup giderlerinden tüm kat malikleri sorumlu tutuluyor. Evini su basması, ana yapıya zarar gelmesi durumunda "acil onarım" olarak değerlendiriliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, acil onarım için arabulucu ya da yargının tespiti durumunda kat malikinin rızası aranmıyor. Kat maliklerinin "çatı masrafına karışmıyorum" deme hakkı bulunmuyor. Kat maliki acil onarım kapsamında ödeme yaparak masrafı kiradan düşebilir. Diğer yandan mimari proje dışındaki ekstra tadilat giderlerinden kat maliki sorumlu tutulamıyor.