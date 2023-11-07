Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Kombi, petek bakımı, çatı tadilatı gibi giderler kime ait? Kış yaklaştı herkes merak ediyor

Ancak, kiracı kombiye zarar verdiyse fatura ev sahibine yansıtılamıyor. Teknik servis kontrolü ile belirlenen arızaya göre faturayı kiracı ya da ev sahibi ödüyor. Bakım, tadilat konularında sorun yaşanmaması için kira kontratı hazırlarken ıslak imza ile yazılı maddeler eklemekte fayda bulunuyor. Tadilat, bakım konusunda da arabulucuya gidilebiliyor.

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren bakım, tadilat uyuşmazlıkları ve yasal haklara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: