Kira geliri olanlar dikkat: Kim ne kadar vergi ödeyecek? A'dan Z'ye yapılması gerekenler

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süreci başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre mükellefler, beyannamelerini 31 Mart'a kadar iletebilecek. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti ve damga vergisi de aynı tarihe kadar ödenecek. İkinci taksit için son gün ise 31 Temmuz.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek. Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan oluşanlar ise Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ni kullanabilecek.

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN KRİTİK EŞİKLER

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2025 yılı içinde konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda. İş yerlerinde ise bu sınır 330 bin lira olarak uygulanıyor.

Yıllık 47 bin lira ve altında mesken kira geliri olanlar gelir vergisi ödemiyor. Ancak ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler ya da ücret ve diğer gelir unsurları toplamı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan yararlanamıyor. Gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik bildirenler de istisna hakkını kaybediyor.