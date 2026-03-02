Kira geliri olanlar dikkat: Kim ne kadar vergi ödeyecek? A'dan Z'ye yapılması gerekenler
Kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibi için yıllık gelir vergisi beyannamesi süreci başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre 2025 yılına ilişkin beyannameler 31 Mart'a kadar verilecek; tahakkuk eden verginin ilk taksiti ve damga vergisi aynı tarihte, ikinci taksit ise 31 Temmuz'da ödenecek.
Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süreci başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre mükellefler, beyannamelerini 31 Mart'a kadar iletebilecek. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti ve damga vergisi de aynı tarihe kadar ödenecek. İkinci taksit için son gün ise 31 Temmuz.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek. Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan oluşanlar ise Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ni kullanabilecek.
KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN KRİTİK EŞİKLER
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2025 yılı içinde konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda. İş yerlerinde ise bu sınır 330 bin lira olarak uygulanıyor.
Yıllık 47 bin lira ve altında mesken kira geliri olanlar gelir vergisi ödemiyor. Ancak ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler ya da ücret ve diğer gelir unsurları toplamı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan yararlanamıyor. Gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik bildirenler de istisna hakkını kaybediyor.
BEYANNAME NASIL VERİLECEK?
Mülk sahipleri, "gib.gov.tr" adresi üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yaparak beyannamelerini doldurabiliyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden sisteme ulaşmak mümkün.
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti ve damga vergisi 31 Mart'a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar ödenecek.
HANGİ YÖNTEM DAHA AVANTAJLI?
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem bulunuyor: götürü gider ve gerçek gider.
Götürü gider yönteminde, istisna düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i gider olarak kabul ediliyor. Belge ibrazı gerekmiyor.
Gerçek gider yönteminde ise Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan harcamalar kira gelirinden indirilebiliyor. Bu yöntemi seçenlerin gider belgelerini 5 yıl boyunca saklaması gerekiyor.
Götürü gider yöntemini tercih edenler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor. Gerçek gider yöntemini seçenler ise istedikleri yıl götürü gider yöntemine geçebiliyor.