Kilosu 500 lirayı bulsa da yok satıyor: Bayram sofralarının gözdesi Isparta'dan

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 11:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Ramazan Bayramı öncesinde sofraların vazgeçilmezi lokumlar görücüye çıktı. Isparta'nın dünyaca ünlü gül lokumları, bu yıl 40 farklı çeşidiyle stokları eritmek üzere. Peki, kilosu 500 liraya kadar çıkan bu özel lezzetin sırrı ne?

Isparta'nın simgesi haline gelen gül lokumunda bayram mesaisi bu yıl her zamankinden erken başladı. Şehirdeki imalathaneler hem Türkiye genelinden hem de yurt dışından gelen yoğun siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Birçok işletmede stoklar, tükenme noktasına geldi.

1964'TEN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN LEZZET Yarım asırdan fazla süredir bu işe gönül veren 72 yaşındaki işletme sahibi Kenan Yıldırım, lezzetin sırrını "doğallık" olarak özetliyor. Isparta'nın gerçek gül yapraklarıyla hazırlanan ve içinde hiçbir yapay katkı maddesi bulunmayan bu lokumlar, nesillerdir bayram sofralarının başköşesinde ağırlanıyor.

40 FARKLI ÇEŞİT, HER DAMAK TADINA UYGUN Sadece klasik gül lokumu değil Antep fıstıklısından fındıklısına, cevizliden bademliye kadar tam 40 farklı seçenek tezgahları süslüyor. Üreticiler, "Çikolatanın yeri ayrı ama gül lokumunun tadı ve hafifliği bambaşka" diyerek bu geleneksel lezzetin neden vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyor.

KİLOSU 500 LİRAYI BULUYOR Bayramlık lokum alacaklar için fiyatlar, kullanılan malzemenin zenginliğine göre değişiyor. Sade ve gül yapraklı klasik lokumların kilosu 125 TL civarında seyrederken, bol Antep fıstığı, fındık ve bademle zenginleştirilen özel karışımların fiyatı ise 350 TL ile 500 TL arasında satışa sunuluyor.