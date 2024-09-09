09 Eylül 2024, Pazartesi
Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor
Çalışanların iş yaşamındaki en önemli güvencelerinden olan kıdem ve ihbar tazminatı da ocak ayında yükselecek. Maaşlara yapılacak zam tazminatlara da yansırken, taban ve tavan tutarlar belirlenecek. Orta Vadeli Program'daki (OVP) tahmini enflasyon asgari ücrete yansıtılırsa, taban ücret 28 bin 303 liraya çıkacak. Kıdem tazminatında tavan ise 45 bin 722 lira olacak.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:59