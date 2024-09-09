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Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

Çalışanların iş yaşamındaki en önemli güvencelerinden olan kıdem ve ihbar tazminatı da ocak ayında yükselecek. Maaşlara yapılacak zam tazminatlara da yansırken, taban ve tavan tutarlar belirlenecek. Orta Vadeli Program'daki (OVP) tahmini enflasyon asgari ücrete yansıtılırsa, taban ücret 28 bin 303 liraya çıkacak. Kıdem tazminatında tavan ise 45 bin 722 lira olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:59
Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

Çalışanların en önemli güvencesi olan tazminatta hesaplar yeni yılla birlikte değişiyor. Çalışanların maaşlarına yapılacak Ocak zammı, kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarına da yansıyacak.

Asgari ücret zammıyla en düşük tazminat tutarları yükselecek. Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatında tavanı yükseltecek. İşte detayları...

Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.

Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete, yıl içinde alınan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

KİMLERİN KIDEM TAZMİNATI ARTACAK? ASGARİ ÜCRETLİ NE ALACAK?
1 Ocak itibariyle asgari ücret artacak. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 20 bin 2 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 19 bin 850 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak'ta artacak.

Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

Örneğin; brüt asgari ücret, OVP'deki yüzde 41.5 olan 2024 yılı enflasyon tahmini yansıtılırsa 28 bin 303 liraya çıkacak. Bu durumda asgari ücretli çalışanlara her yıl için 28 bin 303 lira ödenecek.

Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 28 bin 88 lira olacak. Asgari ücretle birlikte işverenler diğer çalışanlarının da maaşlarını yükseltecek. Bu nedenle sadece asgari ücretlilerin değil, diğer çalışanların da tazminatı artacak.