Kıdem ve ihbar tazminatında taban ve tavan tutarlar değişiyor

Örneğin; brüt asgari ücret, OVP'deki yüzde 41.5 olan 2024 yılı enflasyon tahmini yansıtılırsa 28 bin 303 liraya çıkacak. Bu durumda asgari ücretli çalışanlara her yıl için 28 bin 303 lira ödenecek.

Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 28 bin 88 lira olacak. Asgari ücretle birlikte işverenler diğer çalışanlarının da maaşlarını yükseltecek. Bu nedenle sadece asgari ücretlilerin değil, diğer çalışanların da tazminatı artacak.