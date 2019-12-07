Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında zaman aşımı süresi değişti. 10 yıl olarak uygulanan süre 5 yıla düşürüldü. İhbar ve kıdem tazminatı müracaatında bulunacak olanlar zaman aşımı süresini kaçırırsa dava açma hakkını kaybedecek. Peki, kimler kıdem ve ihbar tazminatı alabilir? İşte kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 15:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





