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Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatında zaman aşımı süresi değişti. 10 yıl olarak uygulanan süre 5 yıla düşürüldü. İhbar ve kıdem tazminatı müracaatında bulunacak olanlar zaman aşımı süresini kaçırırsa dava açma hakkını kaybedecek. Peki, kimler kıdem ve ihbar tazminatı alabilir? İşte kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 15:54
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Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

İşçilerin alacaklarında zaman aşımı süreleri 2017 yılında değiştirildi. Daha önce ihbar ve kıdem tazminatlarında 10 yıl olan zaman aşımı süresi 2017 yılında 5 yıla indirildi. Önceki yıllarda sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklı işleyen zaman aşımı sürelerinde ise geçiş hükümleri uygulanıyor.

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Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

7036 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu kıdem tazminatı zamanaşımı 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür.

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Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı zaman aşımı süresini kısaltan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten (25.10.2017) sonra sona eren iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı zaman aşımı süresi 5 yıl olarak uygulanacaktır.

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Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

25.10.2017 tarihinden önce sona eren iş sözleşmelerine ilişkin kıdem tazminatı zaman aşımı için geçiş hükmü getirilmiştir. (4857 sayılı kanun geçici madde 8) 25.10.2017 tarihinden önce işlemeye başlayan zaman aşımı süresi, değişiklikten önceki (10 yıllık) zaman aşımı süresine tabi olmaya devam eder.

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Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

25.10.2017 tarihinden önce sona eren iş sözleşmeleri nedeniyle işlemeye başlayan kıdem tazminatı zaman aşımının dolmayan kısmı 5 yıldan fazla ise 25.10.2017 tarihinden itibaren 5 yılın geçmesi ile zaman aşımı süresi dolmuş olacaktır.