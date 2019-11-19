Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama nasıl yapılır?

Hakem heyetinin memur ve emeklilere yapılacak zamları karara bağlamasının ardından kıdem tazminatı tavan rakamları da değişti. Heyetin kararına göre, memur ve emekliler Ocak ayı itibarıyla yüzde 4 zam alacak. Emekliler ve memurlara yapılan zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde gelirse emekliler fark kadar ek zam alacak. Enflasyon zammı bir kenara bırakılırsa, kıdem tazminatının artış rakamı da yüzde 4 üzerinden hesaplanabiliyor. Peki, kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni kıdem tazminatı rakamı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





