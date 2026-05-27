EK FAİZ İNDİRİMİ VAR



Projede; riskli konut dışında başka evi olmayana, orta ve düşük gelirlilere, şehit ailelerine, emekli ve engellilere, hanehalkı reisi kadın olan ailelere ve A- B enerji sınıfında yapı inşa edenlere 'ek faiz indirimi' de yapılıyor. Oran yıllık 0.25 ile 1.25 arasında değişiyor. Dönüşüm alanları ve riskli yapılar için aylık 8 bin TL kira desteği veriliyor.

NASIL ALINACAK?



Riskli yapı sahipleri, bakanlık lisanslı kurumlarca riskli tespit edilen evinin dönüşüm için, bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşacak.

İnşaatın büyüklüğüne göre seçilecek müteahhidin sınıfı değişiklik gösterecek. İnşaat ruhsatı alınan yapı için, müteahhit e-Devlet üzerinden ARAAD sistemine giriş yapacak ve proje kaydını gerçekleştirecek. Proje evrakları başkanlıkça incelenip onaylanacak. Ev ve işyeri sahipleri ise e-Devlet üzerinden giriş yaparak ARAAD sisteminden ön başvurusunu yapacak. Daha sonra protokol imzalanan bankaya giderek gerekli evraklarla fiziki başvuru da yapılacak.

Kredi, başvurusunu tamamlayan ve kredi şartlarını sağlayan hak sahiplerinin bankadaki vadesiz TL hesabına aktarılacak ve blokede bekletilecek. Ödeme inşaat ilerleme hızına göre etaplar halinde müteahhit firmanın hesabına geçecek. HİBE VE KREDİ BİR ARADA



İki yıl önce devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara hem hibe hem de kredi veriliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evlerini yeniden inşa ettirmek isteyen vatandaşlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.