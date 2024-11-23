Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

2024 yılının sonuna yaklaşırken vatandaşlar bankaların sunduğu faiz oranları ve fırsatları merak ediyor, araştırıyor. Yeni yılda faiz oranları güncellenmeden cazip oranlar ile ihtiyaç kredileri sunan bankalar sık sık araştırma konusu oluyor. Peki Kasım ayı itibariyle bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve aylık ödeme tutarları ne kadar? İşte en düşük taksitler bu bankalarda!