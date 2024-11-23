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Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

2024 yılının sonuna yaklaşırken vatandaşlar bankaların sunduğu faiz oranları ve fırsatları merak ediyor, araştırıyor. Yeni yılda faiz oranları güncellenmeden cazip oranlar ile ihtiyaç kredileri sunan bankalar sık sık araştırma konusu oluyor. Peki Kasım ayı itibariyle bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve aylık ödeme tutarları ne kadar? İşte en düşük taksitler bu bankalarda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:37
Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Sene sonu itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. 30.000 TL ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar, en uygun faiz oranlarını ve geri ödeme koşullarını merak ediyor. Hangi bankanın faiz oranları ve ödeme koşulları daha cazip? İşte bankaların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinin aylık ödeme tutarları…

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Sıfır Faizli Kredi Veren Bankalar

Bazı bankalar Kasım ayı kampanyalarında yeni müşterisi olanlara sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor. Ödeme koşulları ise 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle farklılık gösteriyor.

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Akbank yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli faizsiz 25.000 TL nakit avans fırsatı sunuyor. CepteTEB yeni müşterilere özel sıfır faiz oranı ile 6 ay vadeli 25.00 TL kredi desteği sağlıyor. Aylık ödeme tutarları ise 4.167 TL ediyor. Enpara.com, faizsiz 10.00 TL kredi veriyor. 3 ay vade ödeme seçeneği ile kredinin aylık ödeme taksit tutarı 3.333 TL'ye geliyor.

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Türkiye İş Bankası, QNB, GrantiBBVA ve Denizbank 55.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans ile kredi desteği sağlıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için yeni müşteri olmanız gerekiyor.

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Bankaların Faiz Oranları ve Ödeme Planları

ING

Aylık Taksit Tutarı: 1.736 TL

Faiz Oranı: %3,59

Toplam Ödeme: 62.675 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

QNB

Aylık Taksit Tutarı: 1.721 TL

Faiz Oranı: %3,54

Toplam Ödeme: 62.141 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

getirfinans

Aylık Taksit Tutarı: 1.757 TL

Faiz Oranı:%3,66

Toplam Ödeme: 63.254 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Alternatif Bank

Aylık Taksit Tutarı: 1.766 TL

Faiz Oranı:%3,69

Toplam Ödeme: 63.749 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

TEB

Aylık Taksit Tutarı: 1.811 TL

Faiz Oranı: %3,84

Toplam Ödeme: 65.375 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

CEPTETEB

Aylık Taksit Tutarı: 1.811 TL

Faiz Oranı: %3,84

Toplam Ödeme: 65.375 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

ON Dijital

Aylık Taksit Tutarı: 1.811 TL

Faiz Oranı: %3,84

Toplam Ödeme: 65.401 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Garanti BBVA

Aylık Taksit Tutarı: 1.860 TL

Faiz Oranı: %4,00

Toplam Ödeme: 67.127 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 1.869 TL

Faiz Oranı: %4,03

Toplam Ödeme: 67.458 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Türkiye İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 1.875 TL

Faiz Oranı: %4,05

Toplam Ödeme: 67.679 TL

Kasım sonu ihtiyaç kredisi faiz güncellemeleri! 30 Bin TL krediye en düşük taksitler bu bankalarda!

Enpara.com

Aylık Taksit Tutarı: 1.887 TL

Faiz Oranı: %4,09

Toplam Ödeme: 67.949 TL