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Karadeniz'de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

Başkan Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin bulunduğunu duyurdu. Yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki bu keşifle birlikte hanelerin 3 yıldan fazla süreyle doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Türkiye'nin hızlı bir şekilde karada, denizde aradığı enerji keşiflerinin mimarı olarak tarihe Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı dönemiyken Berat Albayrak'ın adı yazıldı. Dünden bugüne Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke konumuna yürüyor olmasını hikayesi işte burada yatıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:30
Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

Türkiye'nin tarihi enerji yolculuğu tüm yaptırım tehditlerine rağmen yerli bir sondaj filosunun kurulmasıyla başladı. Projenin ilk adımları o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde atıldı. Türkiye, tarihi hamleleriyle enerjide üst lige çıkarak tek tek doğalgaz keşifleri yaptı.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

DENGELERİ DEĞİŞTİREN KEŞİFLERE NASIL GELİNDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın 'atılamaz' denilen adımları atarak Türkiye'ye biçilen prangayı sökmesi ile enerjide 'somut' meyveler alındı. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor
İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti.
Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

İlk test için yanma işlemleri iki gün önce başlatılan Karadeniz Gazı'nın hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

Karadeniz Gazı'nın hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal gerçek oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

9 HAZİRAN 2017

BAKAN BERAT ALBAYRAK TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'NDE KONUŞTU

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

9 TEMMUZ 2017

DÜNYA PETROL KONGRESİ

Bakan Albayrak, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor" dedi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

28 TEMMUZ 2017

BAKAN ALBAYRAK AKADEMİSYENLERLE İSTİŞARE TOPLANTISINDA

"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

10 AĞUSTOS 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız" diye konuştu.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

12 AĞUSTOS 2017

18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Bakan Albayrak, "Tüm bu çerçevede kendi personelimizle daha aktif bir rol üstleneceğiz" dedi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

11 EKİM 2017

BAKAN ALBAYRAK 8.TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ'NDE

"Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

3 KASIM 2017

7. ULUSLARARASI DOĞALGAZ KONGRESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz'de artık 2018'de kuyularımızı sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek bir Türkiye Petrol'leri var" dedi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

20 KASIM 2017

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Bakan Albayrak, "Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondaj çalışmaları yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye alıyoruz" dedi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

14 ARALIK 2017

BAKAN BERAT ALBAYRAK 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİNDE MECLİS'E SESLENDİ

"Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız"

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

31 ARALIK 2017

DEEPSEA METRO-2 ZİYARETİ

Bakan Albayrak, "Sektörünün en büyüğü en son teknolojiye sahip olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018'e giriyoruz" açıklamasında bulundu.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

31 MAYIS 2018

BAKAN ALBAYRAK FATİH SONDAJ GEMİSİNİ AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİNDE KONUŞTU

"Teknolojik altyapı iş güvenliği ekipmanlarıyla dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız artık özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla hissedilir olacak"

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

20 ŞUBAT 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz" dedi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

12 MAYIS 2019

Bakan Albayrak, "Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak" açıklamasında bulundu.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

12 AĞUSTOS 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Doğu Akdeniz'i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken biz napacağız oturacağız. Sonra ne olacak biz Akdeniz'e ayağımızı suya atamayacak olta atamayacak noktaya geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

21 AĞUSTOS 2020

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİNİN KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." diye konuştu. Erdoğan, Akdeniz'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

Başkan Erdoğan, Mayıs 2021'in son günlerinde yaptığı açıklamada da, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

Erdoğan'ın petrol müjdesi, Diyarbakır ve Kırklareli'nde sevinçle karşılanırken, uzmanlar keşiflerin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etmişti.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

4 HAZİRAN 2021

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, iki yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ta atıldı. Başkan Erdoğan, ardından Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını duyurdu. Böylece Karadeniz'de bulunan toplam doğal gaz rezerv miktarının 540 milyar metreküp oldu.

Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor
Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, keşiflerin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.