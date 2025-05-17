Karadeniz’de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

İlk test için yanma işlemleri iki gün önce başlatılan Karadeniz Gazı'nın hikayesi bir hayalle başladı ve o hayal bugün gerçek oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.