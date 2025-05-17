17 Mayıs 2025, Cumartesi
Karadeniz'de 30 milyar dolarlık yeni doğal gaz keşfi! Türkiye Berat Albayrak döneminin meyvelerini topluyor
Başkan Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin bulunduğunu duyurdu. Yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki bu keşifle birlikte hanelerin 3 yıldan fazla süreyle doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Türkiye'nin hızlı bir şekilde karada, denizde aradığı enerji keşiflerinin mimarı olarak tarihe Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı dönemiyken Berat Albayrak'ın adı yazıldı. Dünden bugüne Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke konumuna yürüyor olmasını hikayesi işte burada yatıyor.
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:30