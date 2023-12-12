12 Aralık 2023, Salı
Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! Hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?
Aralık ayında gerçekleştirilecek kamuya alımlar kapsamında, en az ilkokul mezunu olma şartı aranarak toplamda 3.247 memur, personel ve işçi alımı için ilanlar yayınlandı. Türkiye genelinde farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen bu alımlar, kadro bazında çeşitlilik göstermektedir. Alımların bir kısmında adaylardan KPSS puanı talep edilirken, bazı kurumlar ise bu şartı aramamaktadır. İşte Kamu Personel alımı aralık ayı ilanları…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:50
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