Kamuya KPSS’siz ve ilkokul mezunu 3.247 personel alınacak! Hangi kurumlar memur ve işçi alımı yapacak?

Aralık ayında gerçekleştirilecek olan memur, personel ve işçi alımlarıyla ilgili detaylar netleşti. Türkiye genelinde farklı illerde çeşitli kadrolara yönelik 3.247 kişilik istihdam sağlanacak. Bu alımlar, kadro ve kurum bazında çeşitlilik göstermekle birlikte, bazı kurumlar adaylardan KPSS puanı talep etmeyecekken, diğer kurumlar en az 50 KPSS puanı şartını arıyor. Ayrıca, belirli kurumlar ilköğretim mezunu olma şartını adaylardan talep ediyor. İşte Kamuya alımı yapılacak aralık ayı personel temini…

KAMUYA ARALIK AYINDA PERSONEL, MEMUR VEYA İŞÇİ ALIMI YAPACAK KURUMLAR!