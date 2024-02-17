Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

Kamu ve özel sektör için memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte, en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edecek kurumlar, başvuru tarihleri ve şekilleri konusunda detaylı bilgileri açıkladı. Bazı kurumlar alım sürecinde KPSS puanı şartı ararken, diğerleri KPSS puanı yerine kura çekimi ve mülakat gibi farklı değerlendirme yöntemlerini tercih ediyor. İşte alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…