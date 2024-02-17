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Haberler Galeri Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

Kamu ve özel sektör için memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte, en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edecek kurumlar, başvuru tarihleri ve şekilleri konusunda detaylı bilgileri açıkladı. Bazı kurumlar alım sürecinde KPSS puanı şartı ararken, diğerleri KPSS puanı yerine kura çekimi ve mülakat gibi farklı değerlendirme yöntemlerini tercih ediyor. İşte alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…

Giriş Tarihi: 17.02.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:41
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Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

Türkiye'nin çeşitli illerinde Kamuya ve özel sektöre binlerce personel alımı ilanı yayınlandı. Kariyer kapısı ve İŞKUR üzerinden online başvuruları kabul eden kurumlar, 2024 yılı için boş kadrolarını hızla doldurmaya çalışıyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar adım adım duyurulurken, başvuracak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bazı kurumlar başvuruda en az 50 KPSS puanı talep ederken, diğerleri KPSS şartı aramaksızın başvuruları değerlendiriyor. İşte 2024 Şubat ayı kamu ilanları…

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI BAŞLADI! 2024 ŞUBAT AYI ALIM YAPACAK KURUMLAR

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Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Şubat - 1 Mart)

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Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Şubat - 26 Şubat)

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Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 13 Şubat - 19 Şubat)

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Kamuda KPSS şartsız tüm boş kadrolar açıklandı! İlkokul mezunu adayların başvurabileceği binlerce personel işçi ve memur alım ilanı listede! İşte kadrolar

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 12 Şubat - 26 Şubat)