Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında
Türkiye'de bir kahve parasına deprem sigortası alınabiliyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanan sigortaların aylık maliyeti ortalama 170 lira civarında seyrediyor.
Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, Türkiye'de bir arabaya trafik ve kasko yaptırırken ortalama 30 bin lira prim ödendiğini belirterek, "DASK'a ödenen yıllık tutar Türkiye genelinde ortalama 2 bin lira bandında. Aylık ortalama 170 lira civarında bir maliyet var" dedi. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Koç, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) bir kamu havuzu olduğunu kaydederek, Türkiye'deki konutlara deprem sigortası teminatı verdiğini söyledi.
AYLIK BİR KAHVE PARASINA KONUT TEMİNATI
Bir arabaya trafik ve kaskoda neredeyse ortalama 30 bin lira prim ödendiğini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aylık bir kahve parasına konutunuzu teminat altına alıyoruz. Konutun büyüklüğüne göre aylık primi 600-700 lira olan da 100-200 lira olan da var. Türkiye'nin 7 risk bölgesinden hangisinde olduğunuza göre bu prim oranları değişiyor. Bir evin masraflarına baktığımızda, ayda 1000-1500 lira doğal gaza, 600-700 lira elektriğe, bir o kadar suya, 700-800 lira da internete ödüyoruz. Kendiniz ve aileniz için ayda ortalama 170 lira DASK'a verilen ücret çok zor bir ödeme değil."
OTOMATİK YENİLEME SİSTEMİNE GEÇİLECEK
Zorunlu Afet Sigortasına (ZAS) dair yeni kanun taslağındaki otomatik yenilemenin onaylanması halinde vatandaşların ek bir uğraş vermesine gerek kalmayacağını ifade eden Koç, otomatik yenilemenin bu nedenle önemli olduğunu söyledi. Halihazırda konutun satışı esnasında elektrik ve su aboneliğinde DASK'ın istendiğini anımsatan Koç, ZAS'a geçince bu sorgulamaya doğal gaz ile internetin de ekleneceğini bildirdi.
EN YÜKSEK MARMARA, EN DÜŞÜK KARADENİZ
Devletin güvence olarak sunduğu DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. DASK verilerine göre ülke genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan konutların oranı yüzde 58 olarak gerçekleşirken, DASK yaptırılan konut sayısı 11 milyon 690 bin 700 oldu.
- Marmara Bölgesi: Yüzde 65 (Yaklaşık 4,5 milyon poliçe)
- Güneydoğu Anadolu: Yüzde 63 (707 bin)
- Doğu Anadolu: Yüzde 62 (540 bin)
- Akdeniz ve Ege: Yüzde 58 (1,45 milyon ve 1,7 milyon)
- İç Anadolu: Yüzde 51 (1,93 milyon)
- Karadeniz: Yüzde 45 (876 bin poliçe)
SİGORTALILIK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE
Türkiye'nin en kalabalık 5 kenti incelendiğinde sigortalılık oranı en yüksek kent yüzde 63 ile İstanbul olurken, onu yüzde 62 ile İzmir, yüzde 60 ile Antalya, yüzde 59 ile Bursa ve yüzde 55 ile Ankara izledi. Deprem sigortalılık oranının en yüksek olduğu iller yüzde 91 ile Düzce ve Bolu, yüzde 87 ile Yalova, yüzde 84 ile Muğla ve yüzde 83 ile Sakarya şeklinde sıralandı. En düşük iller arasında ise yüzde 30 ile Gümüşhane, yüzde 33 ile Rize, yüzde 36 ile Kırıkkale ve Bayburt, yüzde 37 ile Trabzon yer aldı.