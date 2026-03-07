Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında

Daha önce deprem tecrübesi bulunan illerde farklı eğilimler öne çıkıyor. Bingöl yüzde 79, Van yüzde 77, Elazığ yüzde 75, Gaziantep yüzde 74, Malatya yüzde 73, Kocaeli yüzde 71 ve Erzincan yüzde 69 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, Kahramanmaraş'ta bu oran yüzde 63 olarak kayıtlara geçti. Geçmişte depremle yüzleşen Adana ve Adıyaman'da sigortalılık oranı yüzde 58 olurken, Hatay'da yüzde 53, Diyarbakır'da yüzde 50 ve Kütahya'da yüzde 38 seviyesinde kalması dikkat çekti.

MİLYONLARCA LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından hak sahiplerine ciddi ödemeler gerçekleştirdi. İstanbul'da 23 Nisan 2025'te gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası 7 ilden gelen 10 bin 715 ihbarın 6 bin 168 dosyası için toplam 167,7 milyon lira tazminat aktarıldı. 10 Ağustos Balıkesir (6,1) depreminde 626 dosya için 49,9 milyon lira, 27 Ekim Balıkesir (6,1) depreminde ise 413 dosya için 92 milyon liralık ödeme yapıldı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. DASK aylık ortalama maliyeti ne kadar? Türkiye genelinde risk durumu ve konut tipine göre değişmekle birlikte aylık ortalama maliyet 170 lira (yıllık ortalama 2 bin lira) civarındadır.

2. Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) neleri değiştirecek? Poliçeler için otomatik yenileme imkanı gelecek, doğal gaz ve internet aboneliklerinde de sigorta sorgulaması zorunlu hale getirilecek.

3. Sigortalılık oranı en yüksek ve en düşük iller hangileridir? En yüksek sigortalılık oranı yüzde 91 ile Düzce ve Bolu'da, en düşük oran ise yüzde 30 ile Gümüşhane'dedir.

4. DASK hangi afetleri kapsar? Deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlerin konutta oluşturduğu maddi zararları güvence altına alır.