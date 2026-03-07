CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de bir kahve parasına deprem sigortası alınabiliyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanan sigortaların aylık maliyeti ortalama 170 lira civarında seyrediyor.

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 1

Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, Türkiye'de bir arabaya trafik ve kasko yaptırırken ortalama 30 bin lira prim ödendiğini belirterek, "DASK'a ödenen yıllık tutar Türkiye genelinde ortalama 2 bin lira bandında. Aylık ortalama 170 lira civarında bir maliyet var" dedi. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Koç, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) bir kamu havuzu olduğunu kaydederek, Türkiye'deki konutlara deprem sigortası teminatı verdiğini söyledi.

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 2

AYLIK BİR KAHVE PARASINA KONUT TEMİNATI

Bir arabaya trafik ve kaskoda neredeyse ortalama 30 bin lira prim ödendiğini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aylık bir kahve parasına konutunuzu teminat altına alıyoruz. Konutun büyüklüğüne göre aylık primi 600-700 lira olan da 100-200 lira olan da var. Türkiye'nin 7 risk bölgesinden hangisinde olduğunuza göre bu prim oranları değişiyor. Bir evin masraflarına baktığımızda, ayda 1000-1500 lira doğal gaza, 600-700 lira elektriğe, bir o kadar suya, 700-800 lira da internete ödüyoruz. Kendiniz ve aileniz için ayda ortalama 170 lira DASK'a verilen ücret çok zor bir ödeme değil."

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 3

OTOMATİK YENİLEME SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Zorunlu Afet Sigortasına (ZAS) dair yeni kanun taslağındaki otomatik yenilemenin onaylanması halinde vatandaşların ek bir uğraş vermesine gerek kalmayacağını ifade eden Koç, otomatik yenilemenin bu nedenle önemli olduğunu söyledi. Halihazırda konutun satışı esnasında elektrik ve su aboneliğinde DASK'ın istendiğini anımsatan Koç, ZAS'a geçince bu sorgulamaya doğal gaz ile internetin de ekleneceğini bildirdi.

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 4

EN YÜKSEK MARMARA, EN DÜŞÜK KARADENİZ

Devletin güvence olarak sunduğu DASK, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. DASK verilerine göre ülke genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan konutların oranı yüzde 58 olarak gerçekleşirken, DASK yaptırılan konut sayısı 11 milyon 690 bin 700 oldu.

  • Marmara Bölgesi: Yüzde 65 (Yaklaşık 4,5 milyon poliçe)
  • Güneydoğu Anadolu: Yüzde 63 (707 bin)
  • Doğu Anadolu: Yüzde 62 (540 bin)
  • Akdeniz ve Ege: Yüzde 58 (1,45 milyon ve 1,7 milyon)
  • İç Anadolu: Yüzde 51 (1,93 milyon)
  • Karadeniz: Yüzde 45 (876 bin poliçe)
Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 5

SİGORTALILIK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE

Türkiye'nin en kalabalık 5 kenti incelendiğinde sigortalılık oranı en yüksek kent yüzde 63 ile İstanbul olurken, onu yüzde 62 ile İzmir, yüzde 60 ile Antalya, yüzde 59 ile Bursa ve yüzde 55 ile Ankara izledi. Deprem sigortalılık oranının en yüksek olduğu iller yüzde 91 ile Düzce ve Bolu, yüzde 87 ile Yalova, yüzde 84 ile Muğla ve yüzde 83 ile Sakarya şeklinde sıralandı. En düşük iller arasında ise yüzde 30 ile Gümüşhane, yüzde 33 ile Rize, yüzde 36 ile Kırıkkale ve Bayburt, yüzde 37 ile Trabzon yer aldı.

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 6

DEPREM YAŞAYAN İLLERDE ORAN DEĞİŞİYOR

Daha önce deprem tecrübesi bulunan illerde farklı eğilimler öne çıkıyor. Bingöl yüzde 79, Van yüzde 77, Elazığ yüzde 75, Gaziantep yüzde 74, Malatya yüzde 73, Kocaeli yüzde 71 ve Erzincan yüzde 69 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, Kahramanmaraş'ta bu oran yüzde 63 olarak kayıtlara geçti. Geçmişte depremle yüzleşen Adana ve Adıyaman'da sigortalılık oranı yüzde 58 olurken, Hatay'da yüzde 53, Diyarbakır'da yüzde 50 ve Kütahya'da yüzde 38 seviyesinde kalması dikkat çekti.

Kahve parasına sigorta: Konutlar aylık 170 liraya koruma altında 7

MİLYONLARCA LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından hak sahiplerine ciddi ödemeler gerçekleştirdi. İstanbul'da 23 Nisan 2025'te gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası 7 ilden gelen 10 bin 715 ihbarın 6 bin 168 dosyası için toplam 167,7 milyon lira tazminat aktarıldı. 10 Ağustos Balıkesir (6,1) depreminde 626 dosya için 49,9 milyon lira, 27 Ekim Balıkesir (6,1) depreminde ise 413 dosya için 92 milyon liralık ödeme yapıldı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. DASK aylık ortalama maliyeti ne kadar? Türkiye genelinde risk durumu ve konut tipine göre değişmekle birlikte aylık ortalama maliyet 170 lira (yıllık ortalama 2 bin lira) civarındadır.

2. Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) neleri değiştirecek? Poliçeler için otomatik yenileme imkanı gelecek, doğal gaz ve internet aboneliklerinde de sigorta sorgulaması zorunlu hale getirilecek.

3. Sigortalılık oranı en yüksek ve en düşük iller hangileridir? En yüksek sigortalılık oranı yüzde 91 ile Düzce ve Bolu'da, en düşük oran ise yüzde 30 ile Gümüşhane'dedir.

4. DASK hangi afetleri kapsar? Deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlerin konutta oluşturduğu maddi zararları güvence altına alır.

Mobil uygulamalarımızı indirin