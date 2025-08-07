07 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri İstanbul'un o ilçesinde kiralar 60 bin TL'yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

İstanbul'un o ilçesinde kiralar 60 bin TL'yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

Son aylarda memur atamaları, üniversite ve lise tercihlerinin yapılması ve yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonunun açılması gibi etkilerle kiralık daire fiyatları yine yükselişe geçti. İstanbul'da bazı ilçelerde ortalama kira fiyatları 60 bin lirayı gördü. Peki İstanbul'da en pahalı ve en ucuz kiralar hangi ilçelerde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:35
İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

Kiralık konut arayışı yaz aylarında daha yoğun bir şekilde devam ediyor.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan temmuz verilerine göre, İstanbul'da geçen ay ortalama kira 30 bin TL olarak gerçekleşti.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

Bu rakam, haziran ayı ile aynı seviyede gerçekleşti ve açıklanan verilere göre mega kentte ortalama kiralarda bir artış görülmedi.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

KİRA FİYATLARINDA BİR İLK!

Türkiye gazetesinin haberine göre, bazı ilçelerde fiyatlar yükselişe geçti. Bu göre Temmuz ayında fiyatların en çok yükseldiği ilçeler şu şekilde:

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

1- Kadıköy: 62 bin TL

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

2- Sarıyer: 60 bin TL

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

3- Beşiktaş: 52 bin TL

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

4- Bakırköy: 50 bin TL

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

5- Zeytinburnu: 45 bin TL

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

Haziranda ilçe bazında en yüksek ortalama kiralar Sarıyer ve Kadıköy'de 55 bin TL olarak gerçekleşmişti. Böylece İstanbul'da temmuzda ilçe bazında ortalama kiralar ilk defa 60 bin TL'yi aşmış oldu.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

EN UCUZ İLÇELER
Temmuz fiyatlarına göre İstanbul'da ortalama kirada en ucuz ilçeler ise şunlar oldu:

1- Esenyurt: 17 bin 500 TL
2- Esenler: 19 bin 500 TL
3- Arnavutköy: 20 bin TL
4- Sultangazi: 21 bin TL
5- Silivri: 22 bin TL

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

Önceki ay Esenyurt'ta kiralar 17 bin ve Esenler'de 19 bin TL olmuştu. Rakamlar, her iki ilçede de ortalama kiraların sınırlı arttığını gösterdi.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

KİRA FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Deutsche Bank tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 2025 Kira Raporuna göre, son beş yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir %193 ile İstanbul olmuştu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafında yapılan analizde de aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı %160 olarak gerçekleşti.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

SON 5 YILDA GELİR ARTTI
TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre, 2025 yılı ağustos ayı kira artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti.

Bu arada sektör temsilcileri, son 5 yıllık dönemde gelirlerde de ciddi artışların yaşandığını hatırlatarak; sadece kiralardaki artış oranını dikkate almanın, kiralama gücünün tespiti açısından yanıltıcı olacağını vurguluyor.

İstanbul’un o ilçesinde kiralar 60 bin TL’yi geçti! En ucuz ve en pahalı kiralar nerelerde?

EN PAHALI ŞEHİRLER
İstanbul, her ne kadar son 5 yılın kira artışında şampiyon olsa da, kiraların en yüksek olduğu kentler sıralamasında 53'üncü sırada yer aldı. Deutsche Bank'ın raporunda en pahalı ilk 10 şehir; New York, Singapur, Boston, Londra, San Fransisco, Zürih, Hong Hong, Cenevre, Chicago ve Dubai şeklinde sıralanmıştı.