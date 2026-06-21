İstanbulluların yeni metro hattına yoğun ilgi! İlk gününde 10 bin yolcu taşıdı | 31 Temmuz'a kadar ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran 2026 Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı hakkında açıklamada bulundu.
31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ ULAŞIM
Hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu ayrıca, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti.
5 YENİ İSTASYON HİZMETE BAŞLADI
Bakan Uraloğlu, söz konusu 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığını dile getirerek "Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete aldık" dedi.
Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bugüne kadar Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy arasındaki 47 kilometrelik bölümünde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun iki katından fazla yaklaşık 33 milyon yolcumuzu taşıdık. Hizmete aldığımız beş istasyon sayesinde de Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek."
HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞTÜ
Uraloğlu, hattın tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara yönelik de açıklama yaparak sözlerini şöyle tamamladı:
"Kayaşehir İstasyonunda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile, Halkalı Stadı İstasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat edecek."