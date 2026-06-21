İstanbulluların yeni metro hattına yoğun ilgi! İlk gününde 10 bin yolcu taşıdı | 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, hattın tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara yönelik de açıklama yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kayaşehir İstasyonunda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile, Halkalı Stadı İstasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat edecek."