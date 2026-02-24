Üç kesime büyük kolaylık: Kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredileri, çiftçilerden esnaf ve sanatkarlara kadar çeşitli kesimlere finansman imkanları sağlıyor. Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kredilerden yararlanma şartları belirlendi. Buna göre krediden faydalanmak isteyenler, en fazla 15 gün öncesinden alacakları belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını gösterecekler. Eğer borçları yapılandırılmışsa yeniden yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekecek. Borcu bulunan üreticilerin de kredilere erişiminde kolaylık sağlandı.

Bu kapsamda borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı kişi adına ilgili dairelere aktarılacak. Söz konusu tutar yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.

Düzenlemeye dair merak edilen 5 soru ve cevap şöyle: