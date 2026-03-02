İstanbul’a 23 yeni metro istasyonu açılıyor: Güzergahlar belli oldu, yeni projeler yolda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak dev adımı duyurdu. Yıl sonuna kadar birçok ilde raylı sistem ağının genişleyeceğini belirten Bakan Uraloğlu, sadece İstanbul'da 4 farklı hat üzerinde 23 yeni istasyonun hizmete alınacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devam eden ulaşım yatırımlarına dair açıklamalarda bulundu. Kent içi raylı sistemlerin şehir ulaşımındaki yükü büyük ölçüde sırtlandığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcu taşındığını belirtti. İstanbul'da ulaşımın omurgası haline gelen Marmaray'ın ise tek başına günlük 610 bin yolcuya hizmet verdiğini aktardı.
HEDEF 487 KİLOMETREYE ULAŞMAK
Türkiye genelindeki raylı sistem güzergah uzunluğunu artırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 445,6 kilometre olan toplam uzunluğu bu yıl sonuna kadar 487,1 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu plan kapsamında İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometrelik yeni bir hat açılırken, Bursa, Kocaeli ve Ankara'daki mevcut projelere de önemli ilaveler yapılacak.
23 YENİ İSTASYON İÇİN TARİH VERİLDİ
Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbulluların merakla beklediği ilave istasyonlar hakkında net rakamlar paylaştı. Yapılan planlamaya göre yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Hattı'na 4 ve Bursa Emek-Şehir Hastanesi hattına 3 yeni istasyon eklenecek. Böylece toplamda 23 yeni durak vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak.
KONYA VE ANKARA'DA YENİ PROJELER TAM GAZ
İstanbul dışındaki illerde de çalışmaların hız kesmediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Konya'da yapımı süren 23 kilometrelik KONYARAY projesinin tamamlanmasıyla 1 saatlik yolun 35 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Ankara'da ise Başkentray'ın Yenikent'e bağlanması için 16 kilometrelik yeni hat çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun günlük 35 bin yolcuya ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, projelerin İstanbul'un küresel erişilebilirliğini güçlendirdiğini kaydetti.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- İstanbul'da hangi hatlara yeni istasyonlar eklenecek? Yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı, Gebze OSB-Darıca ve Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı hatlarında toplam 23 yeni istasyon açılacak.
- Marmaray günlük kaç yolcu taşıyor? İstanbul ulaşımının en kritik noktası olan Marmaray, Halkalı-Gebze hattında günlük ortalama 610 bin yolcuya hizmet vererek şehrin yükünü hafifletiyor.
- KONYARAY projesi ulaşım süresini ne kadar kısaltacak? 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı tamamlandığında kara yoluyla 1 saat süren mesafe raylı sistemle 35 dakikaya inecek.
- Yıl sonu hedefi nedir? Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye genelindeki toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu bu yılın sonuna kadar 487,1 kilometreye ulaştırmayı planlıyor.