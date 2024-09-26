26 Eylül 2024, Perşembe
İslam Memiş'ten fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...
Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri gibi küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında 2025 yılına yönelik altın yatırımcıları için öngörülerini paylaşarak, savaş riskleri sürdükçe altın fiyatlarında genel trend yukarı yönlü olacağını aktardı. Ayrıca, Memiş, "kusursuz fırtına" olarak adlandırdığı büyük resesyon ve küresel ekonomik kriz döneminin beklentisinin altını çizdi.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:36