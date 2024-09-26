İslam Memiş'ten fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

Ne Zaman Altın Almalı?

Memiş, yatırımcılara altın alım zamanlaması konusunda da önemli bilgiler verdi. "Hiçbir enstrüman sürekli yükselmez ya da düşmez. 2.500 dolardan başlayan yükselişin 2.670 dolara kadar süreceğini düşünüyorum, ancak 2.580 dolar seviyesinde bir düzeltme bekliyorum," dedi. Gram altın yatırımcıları için 2.900 - 3.000 TL aralığında kademeli alım yapılabileceğini ifade etti.