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Haberler Galeri İslam Memiş'ten fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

İslam Memiş'ten fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri gibi küresel gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında 2025 yılına yönelik altın yatırımcıları için öngörülerini paylaşarak, savaş riskleri sürdükçe altın fiyatlarında genel trend yukarı yönlü olacağını aktardı. Ayrıca, Memiş, "kusursuz fırtına" olarak adlandırdığı büyük resesyon ve küresel ekonomik kriz döneminin beklentisinin altını çizdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:36
İslam Memiş’ten kusursuz fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin sürmesiyle birlikte rekor serisini devam ettiriyor.

Yatırımcıların güvenli liman arayışları, altın talebini artırırken, piyasalar üzerindeki belirsizlikler de fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Bu hafta, ons altın fiyatı üçüncü işlem gününde 2.670 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın, ons altının yükselişiyle paralel bir performans sergileyerek 2.921 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

İslam Memiş’ten kusursuz fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

Memiş, 2024 yılı için gram altın fiyatının 3.000 - 3.500 TL aralığında olacağını öngörüyor. Aynı zamanda, ons altın tarafında 2.600 dolar seviyesine kadar bir artış bekliyor. "Jeopolitik gerilimler fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor," diyen Memiş, şu an itibariyle ons altının 2.653 dolar, gram altının ise serbest piyasalarda 3.010 TL seviyesinde olduğunu belirtti.

İslam Memiş’ten kusursuz fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

Yükseliş Trendinin Sürekliliği

Savaş risklerinin ve Fed'in faiz indirimlerinin altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan Memiş, "2.700, 2.800 ve 3.000 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum," dedi. Gram altının, ons altını takip etmeye devam edeceğini ifade eden Memiş, "Ons altın nereye, gram altın oraya," diyerek, yatırımcıların ons altını takip etmesi gerektiğini önerdi.

İslam Memiş’ten kusursuz fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

Ne Zaman Altın Almalı?

Memiş, yatırımcılara altın alım zamanlaması konusunda da önemli bilgiler verdi. "Hiçbir enstrüman sürekli yükselmez ya da düşmez. 2.500 dolardan başlayan yükselişin 2.670 dolara kadar süreceğini düşünüyorum, ancak 2.580 dolar seviyesinde bir düzeltme bekliyorum," dedi. Gram altın yatırımcıları için 2.900 - 3.000 TL aralığında kademeli alım yapılabileceğini ifade etti.

İslam Memiş’ten kusursuz fırtına uyarısı: Altın fiyatları yönünü belirledi! 4.500 TL ve üstü...

2025 Yılı İçin Flaş Tahminler

Özellikle 2025 yılına yönelik tahminlerini de paylaşan Memiş, gram altın için 4.000 - 4.500 TL, ons altın için ise 3.000 - 3.500 dolar aralığında fiyatlar öngördüğünü söyledi. Ayrıca, ABD'deki seçim belirsizliğinin ve beklenen büyük resesyon döneminin altın fiyatlarını etkileyeceğini vurguladı.