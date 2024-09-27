27 Eylül 2024, Cuma
İslam Memiş “Sabırlı olun” diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!
Altın piyasaları, geçtiğimiz hafta boyunca Fed'in faiz kararları ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın rekor tazelerken, yatırımcılar yeni zirveler görüp görmeyeceklerini merak ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan finans analisti İslam Memiş, altındaki bu yükselişi ve piyasanın geleceğini değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:19