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Haberler Galeri İslam Memiş “Sabırlı olun” diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

İslam Memiş “Sabırlı olun” diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

Altın piyasaları, geçtiğimiz hafta boyunca Fed'in faiz kararları ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın rekor tazelerken, yatırımcılar yeni zirveler görüp görmeyeceklerini merak ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan finans analisti İslam Memiş, altındaki bu yükselişi ve piyasanın geleceğini değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:19
İslam Memiş Sabırlı olun diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

Altın fiyatlarındaki artışın ardındaki en büyük etkenlerden biri Fed'in faiz kararları. Memiş'e göre, merkez bankalarının faiz indirimlerinin devam etme olasılığı piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

Bu da altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükselişine zemin hazırlıyor. Diğer bir önemli faktör ise Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler. Memiş, savaş riskinin ve bölgedeki gerilimlerin altının güvenli liman olarak algılanmasını güçlendirdiğini vurguladı.

İslam Memiş Sabırlı olun diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

"Altın fiyatlarında bu yılın sonuna kadar kademeli bir yükseliş bekliyoruz. Özellikle gram altın tarafında 3100, 3200, hatta 3300 lira seviyelerini yıl sonuna kadar görebiliriz," diyen Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

İslam Memiş Sabırlı olun diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

Gram Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Son bir hafta içerisinde gram altın rekor seviyelere ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 3075 lirayı gören gram altın, şu an 3060 lira seviyesinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 2665 dolar civarında seyrediyor. Memiş, ons altının 2780 dolar direnç seviyesine yaklaştığını ancak bu seviyeye ulaşmadan önce kısa vadede kar satışlarının yaşanabileceğini söyledi. "2580 dolar seviyesinde bir destek bulabiliriz, bu seviyelerde alım fırsatları doğabilir," diye ekledi.

İslam Memiş Sabırlı olun diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

Yatırımcılara Tavsiye: Sabırlı Olun

İslam Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara satış için acele etmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. "Orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki pozitif eğilim devam ediyor. Bu yüzden satış için henüz erken olduğunu düşünüyorum," dedi. Memiş, özellikle gram altın tarafında yıl sonunda 3500 lira seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

Yatırım yapmayı düşünenler için ise kar satışlarının ardından düzeltme hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. "Özellikle 2580 dolar seviyesindeki destek, altın almak için bir fırsat olabilir," diyerek alım fırsatlarına dikkat çekti.

İslam Memiş Sabırlı olun diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

Yıl Sonunda Yeni Bir Rekor Bekleniyor

Finans analisti, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini vurguluyor. "Her ay yeni bir rekor denemesi yapabiliriz," diyen Memiş, özellikle jeopolitik risklerin altının güvenli liman olma özelliğini desteklediğini belirtiyor. Gram altın tarafında 3500 lira hedefinin yanı sıra, ons altında da 2780 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu ifade ediyor.