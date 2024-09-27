İslam Memiş “Sabırlı olun” diyerek kazançlı tarihi verdi! Gram altın 3.300 TL virajında!

Yatırımcılara Tavsiye: Sabırlı Olun

İslam Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara satış için acele etmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. "Orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki pozitif eğilim devam ediyor. Bu yüzden satış için henüz erken olduğunu düşünüyorum," dedi. Memiş, özellikle gram altın tarafında yıl sonunda 3500 lira seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

Yatırım yapmayı düşünenler için ise kar satışlarının ardından düzeltme hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. "Özellikle 2580 dolar seviyesindeki destek, altın almak için bir fırsat olabilir," diyerek alım fırsatlarına dikkat çekti.