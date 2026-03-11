Altında savaş alarmı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi: İşte tüm senaryolar...

Orta Doğu gerilimiyle altın, dolar ve petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcılar tedirgin. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasaların son durumunu ve kritik beklentileri paylaştı. Memiş, savaşın seyrine göre petrol fiyatlarının 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini belirtirken, gram altın için de kritik rakamları verdi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN İÇİN A HABER'DE RAKAM VERDİ Savaşın başlamasıyla birlikte en büyük hareketliliğin yaşandığı petrol piyasasını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, "Brent petrolünün varil fiyatı 119 dolara kadar yükseldi, savaş öncesinde ise 72 dolar seviyesindeydi. Savaş şiddetlenir ve kara harekâtı başlarsa fiyatların 135, 140 hatta 150 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Memiş, özellikle Hürmüz Boğazı'nın ticaret açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Boğaz ne kadar açık olursa, küresel enflasyon o kadar sınırlı kalır; Çin'in petrol tedarikinin yüzde 45'i buradan sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA "2025" BENZERLİĞİ: GRAM ALTINDA HEDEF 8500 TL

Altındaki hareketleri geçmiş dönemlerle karşılaştıran Finans Analisti İslam Memiş, "2025 yılındaki senaryonun aynısı gerçekleşti; savaş başladı ancak fiyatlar geriledi. Ama savaş bitince tekrar yükseliş bekliyoruz. Ons altında 5 bin 80 5280 dolar aralığında bir oyalanma var. Bu bant aralığında Ons altın şuan 5 bin 187 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı ise Ons altını takip etmeye devam ediyor. Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın şuan fiziki piyasada yaklaşık 7410 lira civarında seyrediyor. Gram altın 7 bin 350 altına sarkmıyor. Bu dinlenme bu yatay süreç çok kalıcı olamayabilir. Yükseliş beklentimiz devam ediyor." dedi. Altın fiyat aralığının korunduğunu vurgulayan Memiş, "Gram altın tarafında kısa vadede 8500 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz." sözleriyle yatırımcılara yol haritası çizdi.