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İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de işsiz kalan vatandaşların hayatını sürdürebilmesi amacıyla işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıyan herkese ayrım gözetilmeksizin ödeniyor. Oldukça esnek şartlar ile verilen işsizlik maaşı farklı prim ödemelerine göre belirleniyor. Çalıştığı dönemde prim ödemeleri yüksek olan kişiler daha yüksek işsizlik maaşı alırken, gün sayısı ve SSK ödemesi düşük olanlar daha düşük işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili detaylar hemen hemen her gün yoğun şekilde aranıyor. En çok da, kendi isteği ile işten ayrılan vatandaşlar işsizlik maaşı alınıp alınamayacağını merak ediyor. Peki, istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:10
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İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Kendi isteği dışında veya bazı şartlarda istifayla işten ayrılanlara devlet 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizin eline geçen toplam tutar 20 bin lirayı aşabiliyor. İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

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İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Kendi isteği dışında veya bazı şartlarda istifayla işten ayrılanlara devlet 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizin eline geçen toplam tutar 20 bin lirayı aşabiliyor.

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İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde toplamda en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart.

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İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

EN ÇOK 2031 LİRA

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. Maaş hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (bugün itibarıyla 2031 lirayı) geçemiyor.

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İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1016 lira işsizlik maaşı bağlanırken brüt ücreti 6000 lira olan 2031 lira alır. Prime esas kazancı 3500 lira olanlara ödenecek işsizlik maaşı ise 1389 lira oluyor. İşsizlik maaşına nafaka borçları dışında haciz konamaz.