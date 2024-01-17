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Haberler Galeri İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu işçi alımı 23.890 İşçi alımı yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar paylaşılırken adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. İşte İŞKUR işçi ilanları….

Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:40
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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 23.890 beden işçisi alımı yapacağını açıkladı. Kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilecek adaylardan KPSS puan şartı aranmazken, en az ilköğretim mezunu adayların başvuruları kabul edilecek.

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

Başvuru sürecine ve ilan detaylarına ilişkin merak edilen detaylara İŞKUR resmi internet adresi üzerinden kolayca ulaşmak mümkün. Ayrıca başvuru sürecini başarı ile geçen adaylara en az asgari ücret maaş ödemesi gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak kurumlar…

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz.

İŞKUR GİRİŞ

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.