HaberlerGaleriİŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı
İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı
İŞKUR üzerinden ilkokul mezunu işçi alımı 23.890 İşçi alımı yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar paylaşılırken adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. İşte İŞKUR işçi ilanları….
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:40Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:40