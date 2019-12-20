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İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

İŞKUR, yayımladığı personel ilanları ile istihdama büyük katkı sağlıyor. Kamu şirketleri ve özel şirketlerin büyük bölümü işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştiriyor. İşsiz vatandaşlar İŞKUR'a başvurarak kendilerine uygun işi seçiyor. İŞKUR, başvurular içinden en uygun olanları süratle kurumlara yerleştiriyor. Gün aşırı yeni iş ilanları sitede yer alıyor. İŞKUR 20 Aralık itibarıyla 7 bin 200 personel ilanı yayımladı. Vasıflı ve vasıfsız 7 bin 200 personel şirketlere yerleştirilecek. Bu personellerin bin 380'i temizlik görevlisi olarak hizmet verecek. Alım yapan kurumlar arasında belediyeler de var. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İŞKUR personel alım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:31
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İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) dün itibarıyla 7 bin 280 personel alımı için ilan yayımladı. İlanlar içinde vasıflı ve vasıfsız işçiler için seçenekler var. İŞKUR personel alım ilanına en az ilkokul mezunu olan herkes başvuru yapabilir. 7 bin 200 personel alım ilanının içinde bin 380 temizlik görevlisi ilanı da yer aldı. İşçi alacak kurumlar içinde il ve ilçe belediyeleri ile özel kurumlar yer alıyor. Peki, İŞKUR 7 bin 200 personel alım şartları neler? İşte İŞKUR personel alım ilanları ve detaylar...

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İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

İŞKUR aracılığı ile temizlik personeli ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapan 13 farklı kamu kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında bakanlık, askeriye, üniversiteler, belediye, öğretmen evleri ve daha bir çok kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır ve aşağıda liste halinde verilmiştir.

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İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

HANGİ ŞEHİRLERDE TEMİZLİK VE BEDEN İŞÇİSİ ALINIYOR?

En fazla alımlar başta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Konya, Adana, Mersin olmak üzere Türkiye'nin yaklaşık 81 ilinde temizlik ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılmaktadır. Alınacak personeller, çeşitli fabrika, üretim tesisleri, marketler ve farklı kurumsal şirketlerde istihdam edilecek olup, temizlik personeli ve beden işçisi alımı yapan kamu kurumlarının listesi aşağıda verilmiştir.

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İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

TEMİZLİK PERSONELİ ALAN KAMU KURUMLARI

Ulaştırma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İŞKUR aracılığı ile 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında engelli ve engelsiz temizlik personeli alımı yapacak! Alınacak temizlik personelleri, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde daimi olarak istihdam edilecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Temizlik personeli alımı başvuruları İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden yapılacak

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İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

2 - Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü İŞKUR aracılığı ile 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında en az lise mezunu engelli temizlik personeli alımı yapacak! Engelli personel alımı iş başvuruları İŞKUR sayfası üzerinden online yapılacak olup, alınacak temizlik personelleri, Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü bünyesinde daimi olarak istihdam edileceklerdir.