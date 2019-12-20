İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 7200 personel alacak! İlanda belediyeler de var...

İŞKUR, yayımladığı personel ilanları ile istihdama büyük katkı sağlıyor. Kamu şirketleri ve özel şirketlerin büyük bölümü işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştiriyor. İşsiz vatandaşlar İŞKUR'a başvurarak kendilerine uygun işi seçiyor. İŞKUR, başvurular içinden en uygun olanları süratle kurumlara yerleştiriyor. Gün aşırı yeni iş ilanları sitede yer alıyor. İŞKUR 20 Aralık itibarıyla 7 bin 200 personel ilanı yayımladı. Vasıflı ve vasıfsız 7 bin 200 personel şirketlere yerleştirilecek. Bu personellerin bin 380'i temizlik görevlisi olarak hizmet verecek. Alım yapan kurumlar arasında belediyeler de var. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İŞKUR personel alım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





