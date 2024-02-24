24 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektör olmak üzere en az ilkokul mezunu 73 bin 879 personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar, bazı kadrolar için KPSS puan şartı ararken bazı kadrolara ise KPSS puan şartı aramıyor. İşte alım yapılacak ilanlar …

Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:48
  • 1
  • 29
İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) şubat ayına özel personel ve işçi alım ilanları yayınladı. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere istihdam edilecek adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kamu ve özel sektör tarafından belirtilen kadrolar için açıklanan başvuru şartları kapsamında toplamda 73.897 kişinin görev yerlerine yerleştirileceği belirtiliyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar başvuruda bulunacak aylardan en az 50 KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı yerine kura ve mülakatı uygun görüyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

İŞKUR ÜZERİNDEN HANGİ KADROLAR İÇİN PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

  • 2
  • 29
İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

Servis Elemanı(Garson) 1885

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 599

  • 3
  • 29
İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

Ambar/Depo Görevlisi 1440

Aşçı 673

  • 4
  • 29
İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

Aşçı Yardımcısı 428

Beden İşçisi (Genel) 23.565

  • 5
  • 29
İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

Betonarmeci 751

Büro Memuru (Genel) 844