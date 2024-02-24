İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) şubat ayına özel personel ve işçi alım ilanları yayınladı. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere istihdam edilecek adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kamu ve özel sektör tarafından belirtilen kadrolar için açıklanan başvuru şartları kapsamında toplamda 73.897 kişinin görev yerlerine yerleştirileceği belirtiliyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kurumlar başvuruda bulunacak aylardan en az 50 KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı yerine kura ve mülakatı uygun görüyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

İŞKUR ÜZERİNDEN HANGİ KADROLAR İÇİN PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?