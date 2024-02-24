HaberlerGaleriİŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste
İŞKUR 73 bin kişilik kadroyu bir araya topladı! İlanların büyük bir bölümü ilkokul mezunu adayları kapsıyor! İşte kadrolar tam liste
İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektör olmak üzere en az ilkokul mezunu 73 bin 879 personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurumlar, bazı kadrolar için KPSS puan şartı ararken bazı kadrolara ise KPSS puan şartı aramıyor. İşte alım yapılacak ilanlar …
Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:48Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:48