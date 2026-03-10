Çatışmanın İran'ın enerji altyapısı ile Körfez'deki petrol sevkiyat rotalarına sıçrayabileceği endişesi, petrol fiyatlarını kısa sürede güçlü şekilde yukarı taşıdı. Dün Brent petrol 115 doların üzerine çıkarak 119,5 dolara kadar yükseldi ve piyasalarda panik alımlarını tetikledi. Uzmanlar bu yükselişi "modern petrol piyasasında jeopolitik gelişmelere verilen en hızlı fiyat tepkilerinden biri" olarak değerlendiriyor.

İran ile İsrail ve ABD arasında tırmanan savaş küresel enerji piyasalarını da vurdu.

İKİ TEMEL RİSK ÖNE ÇIKIYOR Piyasalardaki sert dalgalanmanın arkasında iki temel risk yer alıyor: İran'ın petrol üretiminin kesintiye uğrama ihtimali ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksama olasılığı. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar deniz geçidinden taşındığı için bölgedeki her askeri gerilim enerji fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oluyor. Savaşın başlamasının ardından petrolün birkaç gün içinde 100 doların üzerine çıkması, piyasaların arz kesintisi riskini ne kadar hızlı fiyatladığını ortaya koydu.

Sabah'ın haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası ekonomi yönetimi de devreye girdi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, petrol fiyatlarındaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin devreye alınması seçeneğini değerlendirmeye başladı. G7'den gelen bu mesajların ardından petrol fiyatlarında kısmi bir geri çekilme yaşandı. Brent petrol 115 dolar seviyesinden aşağı yönlü hareket ederek yeniden 100 doların altına geriledi.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki yönünü üç temel faktör belirleyecek: İran'ın üretim kapasitesinin etkilenip etkilenmeyeceği, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın devam edip etmeyeceği ve büyük ekonomilerin stratejik rezervleri piyasaya ne ölçüde sunacağı. Bu üç değişkenin her biri petrol piyasasında yeni dalgalanmalara yol açabilecek potansiyel taşıyor.

4,6 MİLYON VARİLLİK ARZ

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Aramco ise dün nadiren başvurulan bir yöntemle ihale yoluyla hızlı ham petrol tedariki teklifinde bulundu. Şirketin piyasaya yaklaşık 4,6 milyon varillik arz sunduğu belirtildi.