İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş
İran ile İsrail-ABD arasında hızla tırmanan savaş küresel enerji piyasalarını sarstı. Çatışmanın İran'ın enerji altyapısına ve Körfez'deki sevkiyat rotalarına yayılabileceği endişesiyle Brent petrol kısa sürede dün 119 dolara kadar çıkarak panik alımlarını tetikledi. Ancak G7'nin açıklamalarının ardından fiyatlar hızla gerileyerek 98 dolar seviyesine indi. Petrolde bir günde önce yüzde 28,9 yükseliş, ardından yüzde 17,4 düşüş yaşandı.
İran ile İsrail ve ABD arasında tırmanan savaş küresel enerji piyasalarını da vurdu.
Çatışmanın İran'ın enerji altyapısı ile Körfez'deki petrol sevkiyat rotalarına sıçrayabileceği endişesi, petrol fiyatlarını kısa sürede güçlü şekilde yukarı taşıdı. Dün Brent petrol 115 doların üzerine çıkarak 119,5 dolara kadar yükseldi ve piyasalarda panik alımlarını tetikledi. Uzmanlar bu yükselişi "modern petrol piyasasında jeopolitik gelişmelere verilen en hızlı fiyat tepkilerinden biri" olarak değerlendiriyor.
İKİ TEMEL RİSK ÖNE ÇIKIYOR
Piyasalardaki sert dalgalanmanın arkasında iki temel risk yer alıyor: İran'ın petrol üretiminin kesintiye uğrama ihtimali ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksama olasılığı. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar deniz geçidinden taşındığı için bölgedeki her askeri gerilim enerji fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oluyor. Savaşın başlamasının ardından petrolün birkaç gün içinde 100 doların üzerine çıkması, piyasaların arz kesintisi riskini ne kadar hızlı fiyatladığını ortaya koydu.
G7 PİYASANIN ATEŞİNİ DÜŞÜRDÜ
Sabah'ın haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası ekonomi yönetimi de devreye girdi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, petrol fiyatlarındaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin devreye alınması seçeneğini değerlendirmeye başladı. G7'den gelen bu mesajların ardından petrol fiyatlarında kısmi bir geri çekilme yaşandı. Brent petrol 115 dolar seviyesinden aşağı yönlü hareket ederek yeniden 100 doların altına geriledi.
Uzmanlara göre petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki yönünü üç temel faktör belirleyecek: İran'ın üretim kapasitesinin etkilenip etkilenmeyeceği, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın devam edip etmeyeceği ve büyük ekonomilerin stratejik rezervleri piyasaya ne ölçüde sunacağı. Bu üç değişkenin her biri petrol piyasasında yeni dalgalanmalara yol açabilecek potansiyel taşıyor.
4,6 MİLYON VARİLLİK ARZ
Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçılarından Suudi Aramco ise dün nadiren başvurulan bir yöntemle ihale yoluyla hızlı ham petrol tedariki teklifinde bulundu. Şirketin piyasaya yaklaşık 4,6 milyon varillik arz sunduğu belirtildi.
DOĞALGAZDA YÜKSELİŞ
Avrupa'nın en büyük doğalgaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de fiyatlar sert yükseldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 27 Şubat'ta nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başına 31,95 eurodan kapanan doğalgaz fiyatı, son bir haftada yaklaşık yüzde 67 artarak 53,4 euroya kadar çıktı.