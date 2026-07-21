İnsanlığın acısı bahis masasında! Orman yangınından savaşa...

Ancak aynı günlerde tahmin platformlarında "Yangın Santa Monica'ya ulaşacak mı?", "Kaç dönüm alan yanacak?", "Yangın yüzde 50 ne zaman kontrol altına alınacak?" gibi başlıklara milyonlarca dolarlık işlem yapıldı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre yalnızca bu yangınlara ilişkin açılan kontratların işlem hacmi yaklaşık 1.2 milyon dolara ulaştı.

UZMANLAR: İNSANLIK DIŞI UYGULAMA

Uzmanlar, bu sistemlerin bilgi üretmekten çok felaketlerden kazanç elde etmeyi teşvik ettiğini savunuyor. Evini ya da ailesini yangında kaybedenler, yaşadıkları dram üzerinden para kazanılmasını "ahlaken kabul edilemez" ve "insanlık dışı" olarak nitelendiren uzmanlar, çok daha ciddi bir tehlikeye de dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, orman yangınları diğer doğal afetlerden farklı olarak insan eliyle çıkarılabilen veya büyütülebilen felaketler arasında yer alıyor. Bu nedenle bir kişinin yangının belirli bir bölgeye ulaşacağı yönünde yüksek miktarda bahis yapmasının, sonucu etkilemeye yönelik girişimleri teşvik edebileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca yangının yönü, müdahale planları veya hava koşulları gibi içeriden bilgi ticareti tartışmasını gündeme taşıyor.