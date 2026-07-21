İnsanlığın acısı bahis masasında! Orman yangınından savaşa...
Yasa dışı bahis sektörü, spor müsabakalarından sıyrılarak rotasını insani felaketlere kırdı. Artık orman yangınlarından savaşlardaki can kayıplarına, nükleer silah kullanımından depremlere kadar pek çok acı olay kirli bir kazanç kapısına dönüştürüldü. Uzmanlar, sistemin insan eliyle felaket yaratma riskini tetiklediği konusunda acil uyarıda bulunuyor.
Yasa dışı bahis sektörü son yıllarda spor müsabakalarının çok ötesine geçti. Türkiye'den erişimi engellenmiş olsa da VPN üzerinden ulaşılabilen çok sayıda yabancı bahis ve tahmin platformunda artık dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketler üzerine milyonlarca dolarlık işlemler yapılıyor. İnsanların yaşam mücadelesi verdiği olaylar, ekran başındaki kullanıcılar için kazanç fırsatına dönüştürülüyor.
CAN KAYBI BAHSİ YAPILIYOR
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre son dönemde özellikle tahmin piyasası olarak faaliyet gösteren platformlarda açılan bahis başlıkları dikkat çekiyor.
Dünyadaki orman yangınlarının kaç dönüm alanı kül edeceği, alevlerin hangi tarihte kontrol altına alınacağı, Gazze'de ateşkesin ne zaman ilan edileceği, savaşlarda günlük can kaybının hangi seviyeye ulaşacağı, ABD'nin İran'a askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği, Rusya'nın hangi şehirleri ele geçireceği hatta nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağı, depremlerde ortalama can kaybının kaç olacağı gibi insanlık adına acı veren başlıklar para yatırılan piyasalara dönüştürülmüş durumda.
2025'TE BAŞLADI
Bir tarafta insanlar evlerini, yakınlarını ve yaşamlarını kaybederken, diğer tarafta aynı trajedilerin büyüyüp büyümeyeceği üzerine dijital kontratlar alınıp satılıyor. 'Can kaybı artacak mı artmayacak mı' bahsinden para kazanılıyor.
Polymarket gibi tahmin ve bahis piyasası platformları bu işin başını çekerken, bugün yüzlerce yasa dışı bahis sitesinde de benzer bahisler yer alamaya başladı. Bu eğilim özellikle 2025'te Los Angeles'ta yaşanan büyük orman yangınları sırasında görünür hale geldi. Eaton ve Palisades yangınlarında 16 binden fazla yapı yok olurken 31 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.