İngiltere'den KKTC'ye: Türk usta ekmeğini hurdadan çıkarıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaporta ve boya ustalığı yapan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda durumdaki klasik otomobilleri adeta yeniden inşa ediyor. Yılda sadece 3 araç kabul edebilen usta, İngiltere'den KKTC'ye kadar geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor.

Ağrı'da doğan ve 12 yaşında İzmir sanayisinde çırak olarak mesleğe adım atan Ziya Gürkan, bugün Türkiye'nin sayılı klasik otomobil restorasyon uzmanlarından biri haline geldi. İstanbul Kadıköy'den Sakarya'ya, oradan da Bilecik'e uzanan zanaat yolculuğunda Gürkan özellikle 1938-1975 dönemi ABD menşeli araçlar üzerindeki ustalığıyla tanınıyor.

YILDA SADECE 3 SİPARİŞ KABUL EDİYOR Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından getirilen hurda araçlar, Gürkan'ın 200 metrekarelik atölyesinde oğlu Enes Gürkan'ın da yardımıyla hayata dönüyor. İşin zorluğu ve detaylı işçiliği nedeniyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebildiğini belirten usta, ihtiyaç duyduğu orijinal parçaları doğrudan ABD'den getirterek aslına uygun restorasyon yapıyor.

RESTORASYON SÜRECİ TAM 2 YIL SÜRÜYOR Müşterilerinin getirdiği araçların çoğunun kullanılamaz halde olduğunu anlatan Gürkan, "Bu araçların motoru, şanzımanı, döşemesi kalmamış oluyor. Otomobilin tamamen bitmesi, benim işçiliğim dahil ortalama 2 yıl sürüyor. Bunlar 70'li yılların en hızlı, en spor araçları. Artık piyasada neredeyse hiç yoklar" diyerek işin hassasiyetine dikkat çekti.

"YENİ NESİL İŞ BEĞENMİYOR" Zanaatın geleceği konusunda dertli olan Ziya Gürkan, sektörde yetişmiş eleman bulmanın imkansız hale geldiğini vurguladı: "Boyaları kazıyoruz, kumlama yapıyoruz, korozyondan arındırıyoruz. Çürükler ortaya çıkınca parçaları yeniliyoruz. Büyük bir emek var. Ama yeni nesil iş beğenmiyor, 'oturduğumuz yerden para kazanalım' diyorlar. Sağlığım elverdiğince bu mesleği sürdüreceğim."