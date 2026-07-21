İndirimli satışlarda yeni kurallar: Son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle indirim öncesi fiyatın hesaplanmasına yönelik esaslar yeniden düzenlendi. İndirimli satışlarda son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat referans alınacak.
Ticari reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni düzenleme dijital reklamcılık, e-ticaret, sosyal medya iş birlikleri, tüketici yorumları, çevresel beyanlar ve yapay zekâ destekli reklam uygulamalarına dair önemli yükümlülükler getiriyor.
10 GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK
Yönetmelikte yapılan değişiklikle "çevresel beyan", "sosyal medya", "sosyal medya etkileyicisi" ve "tüketici değerlendirmesi" kavramları ilk kez açık biçimde tanımlandı.
Yeni düzenlemeye göre indirim öncesi fiyat hesaplanırken, indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Önceki fiyatın belirlenmesinde ise indirimin gerçekleştirildiği satış kanalındaki fiyat dikkate alınacak.
SAHTE YORUMA GEÇİT YOK
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre e-ticaret platformlarında ürün ve hizmet seçimini etkileyen tüketici yorumları ve puanlama sistemleriyle ilgili yeni yükümlülükler getirildi. İşletmelerin yayımladıkları tüketici değerlendirmelerinin gerçek bir mal veya hizmet deneyimine dayanmasını sağlayacak doğrulama mekanizmaları kurmaları zorunlu hale geldi.
Tüketicilerin değerlendirmelerin hangi esaslara göre sıralandığı ve yayımlandığı konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi de öngörüldü. Düzenlemeyle sahte yorumların yanı sıra yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesi yoluyla tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
GİZLİ REKLAM YAPILMAYACAK
Yönetmelik değişikliğiyle sosyal medya etkileyicileri doğrudan tanımlanırken, bu alandaki yükümlülükler de güçlendirildi.
Daha önce Influencer Kılavuzu ile belirlenen ilkeler, Yönetmelik düzeyine taşındı. Reklam içeriklerinin açıkça belirtilmesi ve gizli reklam yapılmaması yönündeki kurallar daha güçlü bir hukuki dayanak kazandı.
YAPAY ZEKÂ MERCEK ALTINDA
Reklam sektöründe giderek yaygınlaşan yapay zekâ teknolojileri de düzenleme kapsamına alındı. Yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan görsel, video veya ses içeriklerinin genel reklam ilkelerine uygun olması gerekecek.
Yapay zekâ kullanılarak hazırlanan reklamların tüketiciyi yanıltmaması, aldatıcı nitelik taşımaması ve gerçek dışı bir algı oluşturmaması gerekiyor. Şirketlerin yapay zekâ destekli reklam çalışmalarını bu kurallar doğrultusunda değerlendirmeleri önem kazanıyor.