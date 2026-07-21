İndirimli satışlarda yeni kurallar: Son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak

Ticari reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik , 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeye göre indirim öncesi fiyat hesaplanırken, indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Önceki fiyatın belirlenmesinde ise indirimin gerçekleştirildiği satış kanalındaki fiyat dikkate alınacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle "çevresel beyan", "sosyal medya", "sosyal medya etkileyicisi" ve "tüketici değerlendirmesi" kavramları ilk kez açık biçimde tanımlandı.

SAHTE YORUMA GEÇİT YOK

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre e-ticaret platformlarında ürün ve hizmet seçimini etkileyen tüketici yorumları ve puanlama sistemleriyle ilgili yeni yükümlülükler getirildi. İşletmelerin yayımladıkları tüketici değerlendirmelerinin gerçek bir mal veya hizmet deneyimine dayanmasını sağlayacak doğrulama mekanizmaları kurmaları zorunlu hale geldi.

Tüketicilerin değerlendirmelerin hangi esaslara göre sıralandığı ve yayımlandığı konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi de öngörüldü. Düzenlemeyle sahte yorumların yanı sıra yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesi yoluyla tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.