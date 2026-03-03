İmalat sanayiine istihdam desteği: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira ödenecek

İmalat sanayiinde istihdamı koruyacak yeni destek programının usul ve esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Şartları sağlayan işletmelere çalışan başına aylık 3 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlanacak.

Türk imalat sanayiini güçlendirmek ve mevcut istihdamı korumak amacıyla beklenen adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde KOSGEB tarafından yürütülecek "İstihdamı Koruma Destek Programı" yürürlüğe girdi. İşte işletmelerin yol haritası…

KİMLER FAYDALANABİLECEK? Destek programı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 2025 yılının Kasım-Aralık dönemi istihdam ortalamasını 2026 yılında da koruyan işletmeleri kapsıyor. Tekstil, giyim, deri, mobilya ve aksesuar imalatı yapan işletmeler, istihdamı korudukları her ay için bu destekten yararlanabilecek.

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 TL GERİ ÖDEMESİZ Belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdam kriterini sağlayan işletmelere, korudukları her bir çalışan için aylık 30 prim günü karşılığında 3 bin 500 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler geri ödemesiz (hibe) statüsünde olacak ve işletmelerin yükünü hafifletecek.

KOBİ'LERE ÖZEL KREDİ DESTEĞİ Tekstil ve mobilya dışındaki imalat kollarında faaliyet gösteren KOBİ'ler için ise destek, kullandıkları krediler üzerinden hesaplanacak. Şartları sağlayan işletmeler, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredilerde 10 destek puanına karşılık gelen tutarda avantaj sağlayacak.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ PORTALDAN Destek programı için başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından ilan edilecek takvim dahilinde, oluşturulacak çevrim içi portal üzerinden yapılacak. İşletmelerin istihdam verileri, herhangi bir belge trafiğine gerek kalmadan doğrudan SGK kayıtları üzerinden takip edilecek.