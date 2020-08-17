ANA SAYFA
İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Araba alma hayali kuran binlerce vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır arabaların gelmemesi nedeniyle fiyatların bu kadar yüksek olduğu tahmin ediliyor. Fiyatların beklentinin üzerinden olması nedeniyle vatandaşlarda ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 22:03
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9