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Haberler Galeri İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Araba alma hayali kuran binlerce vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır arabaların gelmemesi nedeniyle fiyatların bu kadar yüksek olduğu tahmin ediliyor. Fiyatların beklentinin üzerinden olması nedeniyle vatandaşlarda ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 22:03
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İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen fiyatları belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş, fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Uzmanlar ise ikinci el araba piyasısı için kritik tarihi verdi. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yükselen fiyatlar ve ikinci el araç piyasasında oluşan karmaşa sonrasında devlet tarafından konuya müdahale edilme kararı alındı. İkinci el araç satışı düzenlemesi sonrasında da 'İkinci el araba fiyatları düşecek mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜZENLEME GELDİ!

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.

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İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini verdi.

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İkinci el alım satımında yeni dönem! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek 2020? Renault, Opel, Volkswagen...

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti: