İhracatçıya marka dopingi: Bu markaların kira giderleri devletten

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 10:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından marka satın alan Türk firmaları için devrim niteliğinde bir adım attı. Yeni düzenleme ile yurt dışında satın alınan markaların kira, tanıtım ve pazarlama giderleri artık devlet desteği kapsamına girecek.

Ticaret Bakanlığı, küresel ticarette rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik bir hamle yaptı. Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini yürüten firmaların yurt dışından satın aldıkları yabancı markalara yönelik operasyonları destek paketi kapsamına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, rekabetin artık sadece ürün odaklı değil marka ve pazar hakimiyeti üzerinden yaşandığına dikkat çekildi.

KİRA VE PAZARLAMA GİDERLERİNE DEVLET KATKISI 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen "Şirket ve Marka Alım Desteği"nin kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme ile Türk firmalarının yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara ait birimlerin kira giderleri ile bu markaların dünya çapındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet tarafından desteklenecek.

"MADE IN TÜRKİYE" İÇİN STRATEJİK ÜS Bakanlık, bu destekle firmaların halihazırda tedarikçisi oldukları hazır pazarları ve markaları satın alarak "ileri entegrasyon" sağlamalarını hedefliyor. Satın alınan markaların dağıtım ve satış ağları, Türk malı ürünlerin dünya pazarlarındaki "tanıtım üssü" haline getirilecek. Böylece uluslararası marka değerleri Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna dahil edilerek katma değerli büyümenin önü açılacak.

İHRACATÇI SADECE ÜRETİCİ DEĞİL KÜRESEL OYUNCU OLACAK Düzenlemenin ihracatçıları uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular haline getireceğini vurgulayan Bakanlık, şu değerlendirmede bulundu: "Yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında Türk malı ürünlerin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bakanlığımız, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır."