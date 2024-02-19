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Haberler Galeri Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aramaksızın Hasta Bakıcısı, Hasta Bakımevi Müdürü, Hasta Danışmanı, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi , Hastane Hizmetlisi, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı kadrolarında istihdam sağlayacağını açıklayan hastaneler başvurularını İŞKUR üzerinden toplamaya başladı. İşte ilanlar

Giriş Tarihi: 19.02.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 18:14
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Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden hastane personeli alımı başladı. 81 İlde çeşitli hastanelerde görevlendirilecek adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bilindiği üzere kamu kurumlarında personel alımı için KPSS puan şartı aranıyor.

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Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

Lakin kadrolara göre değişiklik gösteren ilan kapsamında bazı kadrolara için KPSS puan şartı aranmıyor. İşte İŞKUR şubat ayı hastane personel alımına ilişkin ilanlar ve detayları…

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Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak

En az 18, en fazla 59 yaşında olmak

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Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

En az ilkokul mezunu olmak

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

Gerekli durumda vardiyalı olarak çalışabilme yeteneği

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Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

Dış görünüme özen göstermek

Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK KADROLAR!