Hastanelere ilkokul mezunu personel alımı başladı! Kadrolar İŞKUR üzerinden duyuruldu! İşte başvuru şartları…

Hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aramaksızın Hasta Bakıcısı, Hasta Bakımevi Müdürü, Hasta Danışmanı, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi , Hastane Hizmetlisi, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı kadrolarında istihdam sağlayacağını açıklayan hastaneler başvurularını İŞKUR üzerinden toplamaya başladı. İşte ilanlar