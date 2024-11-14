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Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda bu yıl karnabahar ve brokoli üretimi, yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Üreticiler, hem rekolte kaybı hem de artan fiyatlardan dolayı sıkıntı yaşıyor ancak yükselen fiyatlardan memnun. Yüksek fiyatlar, üreticinin yüzünü güldürürken, rekoltenin düşmesi fiyatların artmasına neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:07
Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor

Bafra Ovası'nda bu yıl karnabahar ve brokoli fiyatları, aşırı yağışların olumsuz etkisiyle rekor seviyelere ulaşmış durumda. Yağışlar nedeniyle rekolte düşerken ürünler daha yüksek fiyatlarla satılmaya başlandı. Şu an karnabaharın kilosu 40-50 lira arasında, brokolinin kilosu ise 100 lirayı buluyor. Üreticiler, azalan verime rağmen yüksek fiyatlardan memnun.

Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor

Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar, 6 bin dönümde ise brokoli üretimi yapılıyor. Ancak son dönemde yaşanan aşırı yağışlar, özellikle kışlık sebzelerin ekildiği alanları su altında bırakınca verimlilik büyük oranda düştü. Çiftçiler, tarlalarındaki sebzelerin sağlıklı bir şekilde gelişemediğini belirtirken özellikle karnabaharın boyutlarının küçülmesi dikkat çekiyor. Üreticiler, aşırı yağışların sebep olduğu su baskınları sonucu ürün kalitesinin de düştüğünü ifade ediyor.

Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor

Fiyatlar Yükseldi

Bafra Ovası'nda çiftçilik yapan Mehmet Bilgi, bu sezon fiyatların oldukça yüksek olduğunu belirtti. Bilgiç, "Bu yıl karnabahar ve brokoli fiyatları gerçekten çok güzel. Ancak aşırı yağışlar nedeniyle rekolte düşük. Az ürün olduğu için fiyatlar yükseldi. Şu anda karnabaharın kilosu 40-50 lira arasında değişiyor brokolinin kilosu ise 100 lira civarında. Talep yüksek ama ürün az. Yüksek fiyatlar üreticiyi sevindiriyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da artmasını bekliyorum" dedi.

Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor

Bilgiç, "Aşırı yağışlar sebebiyle ürünlerde kalite sorunu yaşanıyor. Tarlalar su altında kalınca sebzelerin büyüklüğü beklenenden çok daha küçük. Örneğin, bu yıl karnabaharlar 3-4 kilo olması gerekirken 500 gramla 1 kilo arasında değişiyor. Bu sezon bu ürünler altın gibi değerli oldu. Fakat, rekolte düştüğü için bu ürünler karaborsaya kaymaya başladı" şeklinde konuştu.