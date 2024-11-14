14 Kasım 2024, Perşembe
Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor
Samsun'un Bafra Ovası'nda bu yıl karnabahar ve brokoli üretimi, yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Üreticiler, hem rekolte kaybı hem de artan fiyatlardan dolayı sıkıntı yaşıyor ancak yükselen fiyatlardan memnun. Yüksek fiyatlar, üreticinin yüzünü güldürürken, rekoltenin düşmesi fiyatların artmasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:07