Hasadı o ilimizde başladı, getirisi büyük! Şifa reçetesi sebzenin kilosu 100 TL’den satılıyor

Fiyatlar Yükseldi

Bafra Ovası'nda çiftçilik yapan Mehmet Bilgi, bu sezon fiyatların oldukça yüksek olduğunu belirtti. Bilgiç, "Bu yıl karnabahar ve brokoli fiyatları gerçekten çok güzel. Ancak aşırı yağışlar nedeniyle rekolte düşük. Az ürün olduğu için fiyatlar yükseldi. Şu anda karnabaharın kilosu 40-50 lira arasında değişiyor brokolinin kilosu ise 100 lira civarında. Talep yüksek ama ürün az. Yüksek fiyatlar üreticiyi sevindiriyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da artmasını bekliyorum" dedi.