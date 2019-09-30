Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Binlerce vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi. Konut kredisi faiz oranları %0.99'a inmeden önce yüksek oranlardan kredi çeken vatandaşlar büyük bir heyecanla yapılandırma sürecinin sonuçlanmasını bekliyordu. Sabah saatlerindeki gelişmelerden sonra 500 bin lira krediye kadar yüzde 0.99 oran üzerinden yapılandırılmalar yapılacak. Peki, çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler ne kadar olacak? İşte çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Giriş Tarihi: 30.09.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





