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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Binlerce vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi. Konut kredisi faiz oranları %0.99'a inmeden önce yüksek oranlardan kredi çeken vatandaşlar büyük bir heyecanla yapılandırma sürecinin sonuçlanmasını bekliyordu. Sabah saatlerindeki gelişmelerden sonra 500 bin lira krediye kadar yüzde 0.99 oran üzerinden yapılandırılmalar yapılacak. Peki, çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler ne kadar olacak? İşte çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Giriş Tarihi: 30.09.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 13:48
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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Kamu bankaları daha önceden yüksek faizle konut kredisi kullananlara yönelik yapılandırma imkanı getirdi.

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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kullanılan konut kredilerinde yapılandırma faiz oranı yüzde 0.99 olarak baz alınacak. 500 bin liraya kadar olan kredilerde faiz yüzde 0.99'a sabitlenecek.

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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Daha önceden 100 bin lira için yüzde 1.25 ile 60 ay vade için kredi çekilse aylık ödeme tutarı 2378 lira olurken, 120 ay vade ile çekilse aylık ödemesi 1613 lira oluyordu.

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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Yine 100 bin lira için 1.49 ile konut kredisi çekilse ve 60 ay vade için aylık ödeme 2.532 lira olurken 120 ay için taksit ise 1794 lira oluyordu.

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Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan konut kredisi yapılandırması nasıl hesaplanır? Çekilen konut kredisine göre ödenecek taksitler

Şimdi ise 100 bin lira kredi için 60 ay vadede taksit olarak 2218 lira ödenirken 120 ay için ise aylık 1420 lira ödeme yapılacak.