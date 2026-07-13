Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının ardından boş kalan tarlalar, binlerce el dokuması halının güneşte dinlendirildiği açık hava atölyesine dönüşüyor. Evlerden toplanan kök boyalı halılar, doğal yöntemlerle yenilenerek değer kazanıyor. Koleksiyon değeri taşıyan bazı parçalar ise yurt dışında 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaz aylarıyla birlikte boş kalan buğday tarlaları, bu yıl da binlerce el dokuması halının güneşte dinlendirildiği renkli bir açık hava atölyesine dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan eski halılar, doğal yöntemlerle temizlenip özgün renklerine yeniden kavuşurken, koleksiyon değeri taşıyan bazı parçalar yurt dışında 5 bin dolara kadar alıcı buluyor.

TARLALAR RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ Yaz ayları gelmeden önce Döşemealtı'ndaki tarlalar sürülüyor. Kışın buğday üretimi yapılan araziler, yaz mevsiminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen el dokuması halılarla renk cümbüşüne dönüşüyor.

Tarlalara serilen halılar, yüksek sıcaklık altında günlerce güneşte bekletiliyor. Bu süreçte hem doğal yöntemlerle dezenfekte edilen hem de özgün pastel tonlarına yeniden kavuşan halılar, ihracata hazır hale getiriliyor.

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok noktasına gönderilen halılar arasında 50 ila 300 yıllık geçmişe sahip koleksiyon değeri taşıyan antika parçalar da bulunuyor.