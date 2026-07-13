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Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının ardından boş kalan tarlalar, binlerce el dokuması halının güneşte dinlendirildiği açık hava atölyesine dönüşüyor. Evlerden toplanan kök boyalı halılar, doğal yöntemlerle yenilenerek değer kazanıyor. Koleksiyon değeri taşıyan bazı parçalar ise yurt dışında 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 1

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaz aylarıyla birlikte boş kalan buğday tarlaları, bu yıl da binlerce el dokuması halının güneşte dinlendirildiği renkli bir açık hava atölyesine dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan eski halılar, doğal yöntemlerle temizlenip özgün renklerine yeniden kavuşurken, koleksiyon değeri taşıyan bazı parçalar yurt dışında 5 bin dolara kadar alıcı buluyor.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 2

TARLALAR RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNÜŞTÜ

Yaz ayları gelmeden önce Döşemealtı'ndaki tarlalar sürülüyor. Kışın buğday üretimi yapılan araziler, yaz mevsiminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen el dokuması halılarla renk cümbüşüne dönüşüyor.

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Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 3

Tarlalara serilen halılar, yüksek sıcaklık altında günlerce güneşte bekletiliyor. Bu süreçte hem doğal yöntemlerle dezenfekte edilen hem de özgün pastel tonlarına yeniden kavuşan halılar, ihracata hazır hale getiriliyor.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 4

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok noktasına gönderilen halılar arasında 50 ila 300 yıllık geçmişe sahip koleksiyon değeri taşıyan antika parçalar da bulunuyor.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 5

HALI İHRACATINDA ÜÇÜNCÜ OLDU

1969 yılından bu yana halı ihracatı yaptığını belirten Halil Börekçi, 1989 yılında 130 bin metrekare halı ihraç ederek Türkiye'de üçüncü olduğunu söyledi.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 6

Sektörde yaşanan daralmanın ardından 2000 yılında Antalya'ya taşındığını belirten Börekçi, o tarihten bu yana mesleği yaşatmak için halıları güneşleme yöntemiyle yeniden ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 7

ORGANİK BOYALAR KULLANILIYOR

Halıların tamamen organik yünden üretildiğini belirten Börekçi, boyama işlemlerinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadığını vurguladı. Kök boya sürecinde sütleğen bitkisinin özü ve ceviz kabuğu gibi doğal malzemelerden yararlanıldığını belirten Börekçi, halıların gece oluşan nem ve gündüz güneşin sıcaklığı sayesinde fazla boya kalıntılarından ve zararlılardan doğal yollarla arındığını anlattı.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 8

"YENİDEN HAYAT VERİP İHRAÇ EDİYORUZ"

Eski halıları Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerden topladıklarını belirten Halil Börekçi, üzerlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirdikten sonra yeniden ihraç ettiklerini dile getirdi.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 9

Börekçi, "Burada 50 ila 100 dolar arasında satılan bir halı, yurt dışında çok daha yüksek değerlere alıcı bulabiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan özel parçalar ise 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı buluyor. Bu nedenle doğal kök boyalı el dokuması halılar dünya genelinde büyük ilgi görüyor" dedi.

Eski halılar güneşte değer kazanıyor: Koleksiyon parçaları 5 bin dolara alıcı buluyor 10
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