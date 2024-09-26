26 Eylül 2024, Perşembe
Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...
Altın fiyatları, yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Önemli olanın fiyat olmadığının altını çizen Erdem yatırımcıya miktara odaklanmalarını tavsiye etti. İşte sene sonuna doğru 3.500 TL olması beklenen altına ilişkin değerlendirmeler…
Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:35