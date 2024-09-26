Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

"Fiziki Altın İle Dijital Altın Arasında Fark Var"

Memiş, fiziki ve dijital altın arasındaki fiyat farklarına da değinerek bu farkın kuyumcu ve bankalar arasındaki işlem maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca fiziki altın alımında kuyumcuların ve kapalı çarşı fiyatlarının bankalardan daha yüksek olduğunu ifade eden Memiş, "Fiziki altını tercih eden yatırımcılar, bu farkları göz önünde bulundurmalı" dedi.