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Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

Altın fiyatları, yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Önemli olanın fiyat olmadığının altını çizen Erdem yatırımcıya miktara odaklanmalarını tavsiye etti. İşte sene sonuna doğru 3.500 TL olması beklenen altına ilişkin değerlendirmeler…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:35
Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin sürmesiyle birlikte rekor serisini devam ettiriyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışları, altın talebini artırırken, piyasalar üzerindeki belirsizlikler de fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Bu hafta, ons altın fiyatı üçüncü işlem gününde 2.670 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın, ons altının yükselişiyle paralel bir performans sergileyerek 2.921 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

Altın Fiyatları Neden Dalgalanıyor?

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların arkasında hem jeopolitik gelişmelerin hem de ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının önemli bir rol oynadığını belirtti. Memiş, altının ons fiyatının 2.660 dolar seviyelerinde bulunduğunu ifade ederek, "Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz kararları, fiyatları etkileyen temel unsurlar. Teknik olarak zaman zaman düzeltmeler olsa da, yılın son çeyreğinde altının yükseliş trendine devam etmesi bekleniyor" dedi.

Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

2024 Yılı Tahminleri

İslam Memiş, 2024 yılına ilişkin altın tahminlerine de değindi. Özellikle Fed'in faiz indirimi beklentilerinin altını destekleyeceğini ifade eden Memiş, "2024'te ons altının 2.800-3.000 dolar aralığını test etme olasılığı yüksek. Bu süreçte gram altının da 3.500 TL seviyelerine kadar yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

"Fiyatlara Değil, Miktara Odaklanın"

Faruk Erdem ise altın yatırımcılarına uzun vadeli düşünmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. "Altın fiyatları son 22 yılda Türkiye'de %8.000'den fazla artış gösterdi. Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmamalı. Altın, uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracı oldu," dedi.

Erdem, yatırımcıların altın alırken fiyatlara değil, miktara odaklanmalarını önerdi: "Önemli olan kaç gram altın aldığınız ve onu nasıl değerlendirdiğinizdir."

Gram altında 3.500 TL rekoru geliyor! Altın tüyosu geldi: Alırken fiyat yerine bakmanız gereken...

"Fiziki Altın İle Dijital Altın Arasında Fark Var"

Memiş, fiziki ve dijital altın arasındaki fiyat farklarına da değinerek bu farkın kuyumcu ve bankalar arasındaki işlem maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca fiziki altın alımında kuyumcuların ve kapalı çarşı fiyatlarının bankalardan daha yüksek olduğunu ifade eden Memiş, "Fiziki altını tercih eden yatırımcılar, bu farkları göz önünde bulundurmalı" dedi.