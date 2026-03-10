Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu
Altın ve petrol fiyatlarında Trump rüzgarı eserken, uzmanlar piyasalardaki dalgalanmaları A Haber ekranlarında analiz etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 2026 yılı için "fiyat manipülasyonu" konusunda uyarırken, Ekonomist Tonguç Erbaş ise petroldeki düşüşün perde arkasını anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları başta altın ve petrol olmak üzere piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren İslam Memiş, 2026 yılı için "manipülasyon yılı" uyarısında bulundu.
GRAM ALTINDA SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ
Altın fiyatlarındaki yön arayışını vurgulayan Memiş, "Burada bir belirsizlik olduğu için altın kendine bir yön belirleyemedi. Gram altın fiziki tarafta 7 bin 350 ile 7 bin 500 lira aralığında seyrediyor" ifadelerini kullandı.
İSLAM MEMİŞ: "100 DOLARLIK ATAK GÖRDÜK"
ABD Başkanı Trump'ın "Savaşın çoğu bitti" açıklamasının piyasaya yansımasını aktaran Memiş, "Bu açıklamadan sonra ons altın 5 bin 80 dolardan 5 bin 180 dolara kadar yükseldi, 100 dolarlık bir atak gördük. Ons altında 5 bin 600 dolar seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz" sözleriyle altın yatırımcısına hedef gösterdi.
PETROLDE MANİPÜLASYON UYARISI: "POZİSYON AÇMAYIN"
Petrol piyasasında yaşanan olağanüstü hareketliliği "manipülasyon" olarak nitelendiren Memiş, "Dün Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar çıktı ancak aynı günün akşamında 82 dolara kadar geriledi. Bu çok ciddi bir hareket. Bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Savaş bittikten sonra tekrar 70-80 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
2026 YILI İÇİN MANİPÜLASYON TAHMİNİ
Gelecek döneme dair öngörülerini paylaşan İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Finansal piyasalarda para kazanma olayı maalesef olmayacak. Sadece varlıklarınızı korumaya devam edin" sözleriyle yatırımcıların savunma hattında kalması gerektiğini hatırlattı.