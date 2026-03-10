CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın ve petrol fiyatlarında Trump rüzgarı eserken, uzmanlar piyasalardaki dalgalanmaları A Haber ekranlarında analiz etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları 2026 yılı için "fiyat manipülasyonu" konusunda uyarırken, Ekonomist Tonguç Erbaş ise petroldeki düşüşün perde arkasını anlattı.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları başta altın ve petrol olmak üzere piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren İslam Memiş, 2026 yılı için "manipülasyon yılı" uyarısında bulundu.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 2

GRAM ALTINDA SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ

Altın fiyatlarındaki yön arayışını vurgulayan Memiş, "Burada bir belirsizlik olduğu için altın kendine bir yön belirleyemedi. Gram altın fiziki tarafta 7 bin 350 ile 7 bin 500 lira aralığında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 3

İSLAM MEMİŞ: "100 DOLARLIK ATAK GÖRDÜK"

ABD Başkanı Trump'ın "Savaşın çoğu bitti" açıklamasının piyasaya yansımasını aktaran Memiş, "Bu açıklamadan sonra ons altın 5 bin 80 dolardan 5 bin 180 dolara kadar yükseldi, 100 dolarlık bir atak gördük. Ons altında 5 bin 600 dolar seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz" sözleriyle altın yatırımcısına hedef gösterdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI PİYASA ANALİZİ
Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 4

PETROLDE MANİPÜLASYON UYARISI: "POZİSYON AÇMAYIN"

Petrol piyasasında yaşanan olağanüstü hareketliliği "manipülasyon" olarak nitelendiren Memiş, "Dün Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara kadar çıktı ancak aynı günün akşamında 82 dolara kadar geriledi. Bu çok ciddi bir hareket. Bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Savaş bittikten sonra tekrar 70-80 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 5

2026 YILI İÇİN MANİPÜLASYON TAHMİNİ

Gelecek döneme dair öngörülerini paylaşan İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Finansal piyasalarda para kazanma olayı maalesef olmayacak. Sadece varlıklarınızı korumaya devam edin" sözleriyle yatırımcıların savunma hattında kalması gerektiğini hatırlattı.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 6

PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN ARKASI

Ekonomist Tonguç Erbaş ise A Haber ekranlarında enerji piyasalarındaki gelişmelerin perde arkasını değerlendirdi. Erbaş, "Trump'ın göreve geldikten sonraki net stratejisi bana kalırsa petrol fiyatının düşük kalması, doların değersiz olması ve mümkün olduğu kadar altın fiyatının yüksek kalıp faizlerin de bir an önce tüm dünyada olduğu gibi Amerika tarafında da inmesidir" ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki 88 ile 95 dolar aralığının kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Erbaş, bu seviyelerin üzerindeki bir kalıcılığın küresel risk algısını tetikleyeceğini belirtti.

TRUMP KONUŞTU PETROL ÇAKILDI
Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 7

FİYATLAR BİLİNÇLİ Mİ MANİPÜLE EDİLİYOR?

İran Devrim Muhafızları'nın petrolün 200 dolara çıkabileceği yönündeki iddialarını ve Trump'ın buna karşı duruşunu yorumlayan Erbaş, "Bana kalırsa petrol fiyatının bu kadar fazla artacağını beklemiyorlar. Sürecin bu kadar uzun süreceğini beklemiyorlar diye düşünüyorum" sözleriyle tansiyonun düşeceği mesajını verdi.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 8

ALTIN REZERVLERİ VE AMERİKA'NIN BORÇLULUK PLANI

Altın fiyatlarındaki oynaklığın ABD üzerindeki etkisine değinen Tonguç Erbaş, "Biliyorsunuz Amerika'nın altın rezervleri şu an dünyada en çok kendisinde bulunuyor ve borçluluk oranı karşılığı olarak da altın fiyatları ne kadar yüksek olursa, borç karşılığı olarak da bunu kendisi ekonomik olarak gösterme şansı var" dedi.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 9

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. İslam Memiş 2026 yılı için ne uyarısı yaptı? İslam Memiş 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak nitelendirerek, finansal piyasalarda para kazanmanın zorlaşacağını ve yatırımcıların sadece varlıklarını korumaya odaklanması gerektiğini belirtmiştir.

2. Gram altın fiyatları ne kadar seviyesinde seyrediyor? Memiş'in ifadelerine göre gram altın fiziki tarafta 7 bin 350 ile 7 bin 500 lira aralığında seyretmektedir.

3. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün sebebi nedir? Piyasada "manipülasyon" olarak nitelendirilen hareketlerle Brent petrol 120 dolardan 82 dolara gerilemiştir. Tonguç Erbaş'a göre Trump'ın stratejisi petrol fiyatlarını düşük tutmak yönündedir.

4. ABD neden altın fiyatlarının yüksek kalmasını istiyor? Ekonomist Tonguç Erbaş, ABD'nin elindeki yüksek altın rezervlerinin borçluluk oranına karşılık ekonomik bir güç ve teminat olarak gösterilebilmesi için altın fiyatlarının yüksek kalmasının ABD'nin işine geldiğini belirtmiştir.

Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu 10
Mobil uygulamalarımızı indirin