Gram altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan 2026 senaryosu

Ekonomist Tonguç Erbaş ise A Haber ekranlarında enerji piyasalarındaki gelişmelerin perde arkasını değerlendirdi. Erbaş , "Trump'ın göreve geldikten sonraki net stratejisi bana kalırsa petrol fiyatının düşük kalması, doların değersiz olması ve mümkün olduğu kadar altın fiyatının yüksek kalıp faizlerin de bir an önce tüm dünyada olduğu gibi Amerika tarafında da inmesidir" ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki 88 ile 95 dolar aralığının kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Erbaş, bu seviyelerin üzerindeki bir kalıcılığın küresel risk algısını tetikleyeceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları'nın petrolün 200 dolara çıkabileceği yönündeki iddialarını ve Trump'ın buna karşı duruşunu yorumlayan Erbaş , "Bana kalırsa petrol fiyatının bu kadar fazla artacağını beklemiyorlar. Sürecin bu kadar uzun süreceğini beklemiyorlar diye düşünüyorum" sözleriyle tansiyonun düşeceği mesajını verdi.

Altın fiyatlarındaki oynaklığın ABD üzerindeki etkisine değinen Tonguç Erbaş, "Biliyorsunuz Amerika'nın altın rezervleri şu an dünyada en çok kendisinde bulunuyor ve borçluluk oranı karşılığı olarak da altın fiyatları ne kadar yüksek olursa, borç karşılığı olarak da bunu kendisi ekonomik olarak gösterme şansı var" dedi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. İslam Memiş 2026 yılı için ne uyarısı yaptı? İslam Memiş 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak nitelendirerek, finansal piyasalarda para kazanmanın zorlaşacağını ve yatırımcıların sadece varlıklarını korumaya odaklanması gerektiğini belirtmiştir.

2. Gram altın fiyatları ne kadar seviyesinde seyrediyor? Memiş'in ifadelerine göre gram altın fiziki tarafta 7 bin 350 ile 7 bin 500 lira aralığında seyretmektedir.

3. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün sebebi nedir? Piyasada "manipülasyon" olarak nitelendirilen hareketlerle Brent petrol 120 dolardan 82 dolara gerilemiştir. Tonguç Erbaş'a göre Trump'ın stratejisi petrol fiyatlarını düşük tutmak yönündedir.

4. ABD neden altın fiyatlarının yüksek kalmasını istiyor? Ekonomist Tonguç Erbaş, ABD'nin elindeki yüksek altın rezervlerinin borçluluk oranına karşılık ekonomik bir güç ve teminat olarak gösterilebilmesi için altın fiyatlarının yüksek kalmasının ABD'nin işine geldiğini belirtmiştir.