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Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların sunduğu kredi imkanlarından faydalanabiliyor. Bazı bankalar gelir belgesi şartı istese de bazılarının böyle bir şartı bulunmuyor. PTTBank ise müşterilerine 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulamaya binlerce kişi başvuruda bulundu. 60 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan bu krediden faydalanmak için SMS ile başvuru yapılabiliyor. İşte; PTT'den kredi almanın yolları ve başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 10:07
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Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

PTT'den gelir belgesi şartsız SMS'le 60 aya kadar vadeli kredi imkanı! Başvuran kişilere 80 bin TL'ye kadar varan kredi imkanı sağlanıyor. PTTBank tarafından başlatılan kampanyaya geçtiğimiz yıl büyük ilgi gösterilmişti. Uygun faizli bireysel krediler sayesinde 80 bin TL'ye kadar acil nakit ihtiyaçları gidermek mümkün olabiliyor. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek SMS göndermesi yeterli oluyor. İşte; PTT kredisi hakkında merak edilen bilgiler!

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Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

PTTBANK KREDİSİ NASIL ALINIR?

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.

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Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

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Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

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Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor.