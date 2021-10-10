Gelir belgesi şartı yok! PTT’den 50-60-70-80 bin TL kredi! SMS’le başvuru yetiyor!

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların sunduğu kredi imkanlarından faydalanabiliyor. Bazı bankalar gelir belgesi şartı istese de bazılarının böyle bir şartı bulunmuyor. PTTBank ise müşterilerine 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulamaya binlerce kişi başvuruda bulundu. 60 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan bu krediden faydalanmak için SMS ile başvuru yapılabiliyor. İşte; PTT'den kredi almanın yolları ve başvuru şartları!