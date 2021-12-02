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Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

Firmalar tek tek güncelliyor! Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar, firmaların Aralık ayı araç listelerini araştırılıyor. Sıfır araba fiyatlarında bu ay büyük bir artış yaşandığı görülüyor. Hem ikinci el, hem de sıfır otomobillerin fiyatlarında yüksek artış yaşanmasıyla, ikinci elde bazı otomobiller neredeyse iki katına çıktı. Döviz kurlarındaki artış ve tedarik sorunları nedeniyle fiyatların yükseldiği düşünülüyor. İşte; Aralık ayı sıfır araç fiyatları!

Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:06
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Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları açıklanıyor! 2021 yılının son ayı olan Aralık ayında araba almak isteyen vatandaşlar, yıl sonu kampanyalarından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Ancak dünyada yaşanan tedarik krizi nedeniyle sıfır araçların üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca döviz kurlarında yaşanan artış da araba fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

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Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

ARALIK AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI!

HONDA

Aralık ayında Honda Civic Sedan 428.400 TL'den başlayan kampanya fiyatlarıyla Honda yetkili satıcılarında. Honda Yeni Civic Sedan ise 464.300 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

2021 model Honda CR-V 648.600 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Honda CR-V 2.0L i-MMD Executive+Hybrid Otomatik versiyonu 1.209.200 TL kampanya fiyatıyla satın alınabiliyor.

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Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik 428.400 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Elegance Otomatik 435.900 TL

Civic Sedan 1.6L ECO Executive Otomatik 466.400 TL

Civic Sedan 1.5L VTEC Elegance Otomatik Turbo 467.200 TL

Civic Sedan 1.5L VTEC Executive+ Otomatik Turbo 497.500 TL

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Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

DACIA

Dacia'nın 01 Aralık 2021 tarihi itibariyle güncellediği 2021 model tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi kapsamında; Yeni Dacia Duster modelleri 325.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Daha yüksek güç ve dört çeker özelliğiyle Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 versiyonu ise 369.900 TL fiyatıyla Dacia yetkili satıcılarında.