Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!

Firmalar tek tek güncelliyor! Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar, firmaların Aralık ayı araç listelerini araştırılıyor. Sıfır araba fiyatlarında bu ay büyük bir artış yaşandığı görülüyor. Hem ikinci el, hem de sıfır otomobillerin fiyatlarında yüksek artış yaşanmasıyla, ikinci elde bazı otomobiller neredeyse iki katına çıktı. Döviz kurlarındaki artış ve tedarik sorunları nedeniyle fiyatların yükseldiği düşünülüyor. İşte; Aralık ayı sıfır araç fiyatları!