Fed’in faiz kararı ne olacak? İşte piyasaların kesin gözüyle baktığı tahmin

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 09:41 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 10:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasaların Orta Doğu'da süregelen savaşla sarsıldığı bir dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklıyor. Doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskılarken, petrolde 100 dolar eşiği önemini koruyor. Analistler ise Fed'in bu toplantıda faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran'dan gelen misillemeler küresel ekonomi üzerindeki risk bulutlarını dağıtmıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yavaşlaması ve enerji tesislerinin hedef alınması enerji maliyetlerini artırarak küresel enflasyon riskini yukarı yönlü tetikliyor. Bu zorlu konjonktürde Fed'in açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK? Gözler Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Analistler, Fed'in politika faizini sabit bırakma ihtimalini yüzde 100'e yakın görüyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ve yayımlanacak "nokta grafiği" bankanın yılın geri kalanındaki yol haritasına dair en önemli ipuçlarını sunacak.

PETROLDE 100 DOLAR EŞİĞİ Deniz taşımacılığına dair güvenlik endişeleri petrol fiyatlarını hareketli tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 100,9 dolardan kapanırken yeni işlem gününde 98,2 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Irak'tan gelen petrol ihracatının yeniden başlayacağı yönündeki haberler arz tarafındaki baskıyı bir nebze olsun hafifletmiş durumda.

ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR Fed'in faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması ve doların küresel ölçekte güç kazanması altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi beşinci güne taşıdı. Altının onsu önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 989 dolar seviyesinden alıcı buluyor.