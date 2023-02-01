HaberlerGaleriFed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ
Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ
Küresel piyasaların gözü Amerika Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Beklenen açıklama gelirken yatırımcı ve vatandaş alınan karar çerçevesinde piyasaların nasıl etkilendiğini öğrenmeye çalışıyor. Baskı altındaki altının karar sonrasında ne yönde ilerleyeceği merak konusu. Peki altın almalı mı satmalı mı? Fed sonrası dolar düştü mü, çıktı mı?