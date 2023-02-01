Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ

GRAM ALTINDA 1500 BEKLENTİSİ

İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, gram altının 1500 lira olacağı tarihi açıkladı. Piyasalardaki galgalı seyir hakkında konuşan Memiş, "Belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda.