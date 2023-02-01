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Haberler Galeri Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ

Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ

Küresel piyasaların gözü Amerika Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Beklenen açıklama gelirken yatırımcı ve vatandaş alınan karar çerçevesinde piyasaların nasıl etkilendiğini öğrenmeye çalışıyor. Baskı altındaki altının karar sonrasında ne yönde ilerleyeceği merak konusu. Peki altın almalı mı satmalı mı? Fed sonrası dolar düştü mü, çıktı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 22:12
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Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! 1 Şubat Gram, çeyrek, yarım altın anlık CANLI TAKİP

Küresel piyasaların gözü Amerika Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Beklenen açıklama gelirken yatırımcı ve vatandaş alınan karar çerçevesinde piyasaların nasıl etkilendiğini öğrenmeye çalışıyor. Baskı altındaki altının karar sonrasında ne yönde ilerleyeceği merak konusu. Peki altın almalı mı satmalı mı? Fed sonrası dolar düştü mü, çıktı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! 1 Şubat Gram, çeyrek, yarım altın anlık CANLI TAKİP

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti.

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Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! 1 Şubat Gram, çeyrek, yarım altın anlık CANLI TAKİP

GRAM ALTINDA 1500 BEKLENTİSİ

İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, gram altının 1500 lira olacağı tarihi açıkladı. Piyasalardaki galgalı seyir hakkında konuşan Memiş, "Belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda.

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Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! 1 Şubat Gram, çeyrek, yarım altın anlık CANLI TAKİP

Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbu endeksi 5353 puanda,%1'lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

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Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! 1 Şubat Gram, çeyrek, yarım altın anlık CANLI TAKİP

"Gram altın TL fiyatı yeni bir rekor tazeledi ekranlarda; 1175 lira seviyesi görüldü ama Serbest piyasalarda Kapalı Çarşı piyasasında 1195 lira seviyesi görüldü. Bu da 1114 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatının 3 haftalık zarfı içinde gramında 81 liralık bir değer artışıyla 1195 liraya bugün yükseldiğini gördük. "