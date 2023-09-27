Faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat Bankası 1.000.000 TL konut kredisi yeni taksit tablosu!

Bütçenizi Belirleyin:

Ne kadarlık bir konut kredisi alabileceğinizi belirlemek için bütçenizi belirlemeniz önemlidir. Gelirinizi ve harcamalarınızı göz önünde bulundurarak, ne kadarlık bir kredi ödeyebileceğinizi hesaplayın.

Araştırma Yapın:

Farklı bankaların ve finansal kuruluşların sunduğu konut kredisi seçeneklerini karşılaştırın. Faiz oranları, vade süreleri ve diğer şartlar bankadan bankaya farklılık gösterebilir. En uygun krediyi bulmak için farklı teklifleri karşılaştırın.