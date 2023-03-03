EYT'liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?

EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik fırsatını yakaladı. Çalışan EYT'lilerin emeklilik nedeniyle istifa etmesi gerekiyor. Memur maaşı Ocak ayı zamlarıyla birlikte yüzde 30 artış aldı. Böylece tazminat tavanı 19 bin 982 lira 82 kuruşa yükseldi. Peki EYT'li kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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