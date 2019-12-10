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Evde bakım paraları o iller için yatırıldı! Evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler?

Evde bakım ücreti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından on binlerce kişiye ödeniyor. Aylık olarak ödenen maaşlar illere göre sıra ile dağıtılıyor. Evde bakım hizmeti verenleri rahatlatan ödemelerin yatıp taymadığını binlerce kişi merak ediyor. Bazı illerin ödemeleri yapıldı. Sorgulama işlemini SMS ve E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Peki, evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve evde bakım ücreti yatan iller...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 12:25
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Evde bakım paraları o iller için yatırıldı! Evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, hasta ya da engelli vatandaşlara bakan aile yakınına verilen evde bakım maaşı illere göre hesaplara yatmaya başladı. Peki 10 Aralık 2019 hangi illere evde bakım maaşı yattı? İşte evde bakım parası yatan iller...

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Evde bakım paraları o iller için yatırıldı! Evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler?

10 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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Evde bakım paraları o iller için yatırıldı! Evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

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Evde bakım paraları o iller için yatırıldı! Evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım paraları o iller için yatırıldı! Evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.