Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Henüz başvurmamış ya da bu maaştan her ay yararlanan kişiler, konuya dair detayları sorguluyor. İşte evde bakım aylığı sorgulama ekranı e-devlet!