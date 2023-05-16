17 Mayıs 2023, Çarşamba
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!
"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilen ödemelerin ne zaman yatacağı merak konusu oluyor. Peki, evde bakım aylığı ne zaman, hangi tarihlerde yatıyor? İşte, maaş sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 11:41
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