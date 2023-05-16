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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilen ödemelerin ne zaman yatacağı merak konusu oluyor. Peki, evde bakım aylığı ne zaman, hangi tarihlerde yatıyor? İşte, maaş sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 16.05.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 11:41
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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Henüz başvurmamış ya da bu maaştan her ay yararlanan kişiler, konuya dair detayları sorguluyor. İşte evde bakım aylığı sorgulama ekranı e-devlet!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarışıyor. Mayıs ayı ödemelerinin 15'inde başlaması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 MAYIS GÜNCEL İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

ÖDEMELER HESAPLARA YATIYOR!

Evde bakım yardımı 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldı

Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için "Evde Bakım Yardımı"nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: