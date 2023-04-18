Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

"Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Söz konusu ödemeler illere göre farklı günlerde yatırılıyor. Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek olan bayram ikramiyesini kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2023? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ve haberin ayrıntıları...