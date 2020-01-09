Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Komisyonda oylanacak... 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler?

Ülkemizde milyonlarca kadın çalışmıyor. Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyen onlarca proje hükümet tarafından hayata geçirildi. Her geçen gün kadının iş alanındaki yeri artsa da, istihdam oranının daha da artması gerekiyor. Kadınlara bu nedenle pozitif ayrımcılık uygulayacak çalışmalar sürüyor. Ancak ev hanımları da unutulmadı. Ev hanımlarının en büyük isteklerinden biri SGK prim borcunu ödeyerek emekli olmak. Borçlanma yolu ile emekliliğin önü açılacak. TBMM'ye sunulan tasarı hayata geçerse, ev hanımları belirlenen şartlar ışığında emekli olabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti. Peki, 2020 ev hanımları emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





