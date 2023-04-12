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Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...

"Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik para yardımları devam ediyor. Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlara devlet desteği sağlanıyor. Bunların dışında herhangi bir işte çalışmayan, maddi geliri olmayan kadınlara da maaş desteği veriliyor. Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin gündeme getirilmesinin ardından sosyal destek alan vatandaşlarda ikramiye beklentisi oluştu. Peki, "Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, açıklama geldi mi? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 13:36
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Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...

Emeklilere verilecek ikramiyelerin duyurulmasının ardından "Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi?" iddiası konuşulmaya başladı. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik birçok destek bulunuyor. Devlet, çalışmayan, hiçbir geliri olmayan, dul ve yetimlere para yardımı yapıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala sosyal destek ödemesi araştırmaları da hız kazandı.Peki, Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman? İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük emekli maaşı alt sınırı %36.36 oranında zamlandı. Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşı ücretine göre değişmektedir.

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Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

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Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

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Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...

Son gelen artış ile birlikte en düşük maaşı 5 bin 500 lira olan emekli aylığı 7.500 TL oldu. Buna göre alt sınırdan maaş alan vefat eden sigortalının eşine zamdan önce 2 bin 250 TL ödeme yapılırken artış sonrası 3.750 TL ödeme gerçekleşecek.