14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?

Konut satışları yılın son çeyreğinde resmen patladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e düşürmesinin ardından konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına geriledi. 9 banka konut kredisi faiz oranını 0,99 seviyesine çekerken, birçok konut firması da yaptığı anlaşmalarla faizleri 0,79'lara kadar geriletti. Vatandaşlar faiz indirimi gerçekleşmeden önce 200 bin TL kredide 100 bin TL civarında fazla faiz ödüyordu. Konut alımlarını artıran bir numaralı etken faiz indirimi olsa da, devletin attığı KDV ve tapu harcı indirimi hamleleri de vatandaşların ilgisini artırıyor. Tapu harcı konut bedelinin yüzde 4'ü kadar tahsil edilirken, yıl sonuna kadar yüzde 3 olarak uygulanıyor. Ayrıca KDV yüzde 18 olarak eklenirken, yıl sonuna kadar yüzde 8 olarak tahsil ediliyor. Bu da vatandaşlara 500 bin TL'lik konutta 52 bin TL kazanç sağlıyor. Uzmanlar bu kadar büyük fırsatların bir daha gelmeyeceğini belirterek, "Stoklar eriyor, elinizi çabuk tutun" çağrısında bulunuyor. İşte konutta KDV ve tapu harcı indirimi ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 17:04
  • 1
  • 18
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?

Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin bitmesine 15 gün kaldı. Söz konusu indirimler 31 Aralık'ta sona erecek. Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması teşvikleri devam ediyor.

  • 2
  • 18
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?

Sektör temsilcileri, faiz indiriminden sonra satışları en olumlu etkileyen unsurun söz konusu teşvikler olduğu ve bu indirimlerin kalıcı olması gerektiği görüşünde.
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi.

  • 3
  • 18
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?

Konutta maliyet artışından bahseden Durbakayım, buna rağmen satış fiyatlarına zam yapılmadığını ancak bu durumun eldeki konutlar için geçerli olduğunu, yeni projelerde bu imkanın bulunamayacağını anlattı. Durbakayım, konut kredisinde düşük faiz oranlarının sektöre katkısından bahsederek, düşük faiz oranlarının devam etmesi, KDV ve tapu harcındaki indirimlerin kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

  • 4
  • 18
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, yıl sonuna kadar uzatılan KDV ve tapu harcı indiriminin sektöre katkı sunduğunu ancak esas etkinin faiz indirimleriyle görüldüğünü söyledi.

  • 5
  • 18
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?
Ev alacaklar dikkat! 31 Aralık'a kadar alırsanız 52 bin TL kazanacaksınız! Tapu harcı, KDV indirimi ne kadar?

İndirimlerinin ofis satışlarında önemli etkisi olduğunu dile getiren Erkurtoğlu, "KDV'nin yüzde 8'de sabitlenmesinde taraftarız. Yine tapu harcı da yüzde 3 olmalı. Aldığınız konut ya da ofiste tapu harcı yüksek bir meblağ çıkarıyor." dedi.