Esnafa işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Esnafa işsizlik maaşı başvuru şartları neler? Maaş ne kadar?

Ahilik Sandığı ile esnafa işsizlik maaşı ödenecek. SSK'lı işçilere, işten çıkarılmaları durumunda ödenen işsizlik maaşı bu uygulama ile Bağ-Kur ödemesi yapan esnafa da ödenmiş olacak. Uygulama Ocak ayında yürürlüğe girecek. Dönemin asgari ücret şartına göre ödemeler değişiklik gösterecek. Peki, esnafa işsizlik maaşı şartları neler? Esnaf işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





