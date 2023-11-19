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Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...

Milyonlara erken emeklilik müjdesi! Türkiye'de emeklilik hakkı ve prim gün sayısı, geniş bir kesimin dikkatini çeken ve tartışma yaratan önemli bir konu haline geldi. Emeklilik sistemi, bireylerin çalışma yaşamlarının sonunda emekli olabilmeleri için belirli şartları karşılamalarını gerektiriyor ve bu şartlar arasında emeklilik hakkı ile birlikte prim gün sayısı da önemli bir yer tutuyor. Bu tablo, 1800 ve 3600 günle prim hesabını da içeriyor. İşte, erken emeklilik şartları...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:27
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Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! Yaştan emekli olacaklar...

2. Torba Yasa ile birlikte erken emeklilik hakkında detaylar merak konusu oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen yaş gün tablosu, çalışanlara emeklilik süreçlerini planlamada rehberlik eden önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bu tablo, emeklilik yaşı ve sürelerini belirleyerek, bireylerin ne zaman emekli olabileceklerini ve alacakları emeklilik aylığının miktarını hesaplamalarına olanak tanıyor.

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Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! Yaştan emekli olacaklar...

1800 GÜNLE EMEKLİLİK DETAYI!

Türkiye'de emeklilik sistemi, 1800 gün prim ödemesi yaparak erken emeklilik hakkı tanıyan bir seçeneği içermektedir. Özellikle yaş ilerlemiş ancak prim günü yetersiz olan bireyler için uygulanabilen bu sistem, kişilere daha düşük prim ödeyerek emekli olma avantajı sunmaktadır.

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Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! Yaştan emekli olacaklar...

Örneğin; prim günü yetersiz ancak yaş nedeniyle bunu tamamlayamayan kişiler "yaştan emekli" olabilirler.

Bu durumda, ilk sigortalılık tarihine göre değişkenlik gösteren şartlar altında, 3600 günle, yani 10 yıl çalışarak emekli olmak mümkündür.

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Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! Yaştan emekli olacaklar...

Yaştan emeklilik yaş ilerlemiş ancak prim günü yetersiz olan kişiler için bir seçenek olarak sunulmaktadır. Bu sayede daha düşük prim ödeyerek emekli olunabilir ve hatta sadece 10 yıl çalışmış kişiler bile bu haktan yararlanabilir.

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Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! Yaştan emekli olacaklar...

3600 GÜNLE EMEKLİLİK

Yaştan emeklilik şartları, ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösterir.

Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 gün primle, aynı şekilde erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.