Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! SGK, 1800-3600 prim günü olanlar listeye girdi! "Yaştan emekli" olacaklar...

Milyonlara erken emeklilik müjdesi! Türkiye'de emeklilik hakkı ve prim gün sayısı, geniş bir kesimin dikkatini çeken ve tartışma yaratan önemli bir konu haline geldi. Emeklilik sistemi, bireylerin çalışma yaşamlarının sonunda emekli olabilmeleri için belirli şartları karşılamalarını gerektiriyor ve bu şartlar arasında emeklilik hakkı ile birlikte prim gün sayısı da önemli bir yer tutuyor. Bu tablo, 1800 ve 3600 günle prim hesabını da içeriyor. İşte, erken emeklilik şartları...